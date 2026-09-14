https://1prime.ru/20260914/rossija-873292553.html

Стандарты работы с ИИ обсудили на форуме в Тюмени

Стандарты работы с ИИ обсудили на форуме в Тюмени - 14.09.2026, ПРАЙМ

Стандарты работы с ИИ обсудили на форуме в Тюмени

Стандартные правила, по которым должна строиться работа с искусственным интеллектом в России, обсудили участники Промышленно-энергетического форума TNF,... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T21:53+0300

2026-09-14T21:53+0300

2026-09-14T22:01+0300

турция

иран

вьетнам

газпром

газпром нефть

сибур

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ТЮМЕНЬ, 14 сен – ПРАЙМ. Стандартные правила, по которым должна строиться работа с искусственным интеллектом в России, обсудили участники Промышленно-энергетического форума TNF, инициатором дискуссии выступило министерство энергетики РФ, сообщила председатель Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования, заместитель генерального директора по работе с государственными органами АО "РоКИТ" Рената Абдулина. Пленарная сессия "Цифровая трансформация ТЭК-2036: от стратегических ориентиров к системной реализации" стала заключительным мероприятием в направлении "Технологии и цифра" первого дня Международного промышленно-энергетического форума TNF. "Ключевой успех нашей сессии - это возможность собрать представителей крупнейших технологических компаний на площадке Минэнерго, обсудить стандарты и правила, по которым должна строиться платформизация и работа с искусственным интеллектом в нашей стране. Да, будет сложно, потребуется регулярное управление этим процессом, но это важно сделать", - сообщила журналистам после сессии Абдулина. Во время пленарной сессии эксперты отметили, что на данный момент в нефтегазовой отрасли на практике промышленные данные имеют неоднородную структуру, неполноту и так далее — пока они не полностью готовы к масштабной работе с ними. Изменить ситуацию может создание общей технологической платформы, общей модели и стандартов. Ориентиры в этой работе задает утвержденная стратегия цифровой трансформации ТЭК до 2036 года, она включает в себя развитие платформенных решений, внедрение искусственного интеллекта, формирование единой цифровой среды и достижение технологического суверенитета. При этом цифровизация требует значительных ресурсов: инфраструктуры данных, технологических решений, кадров, а также долгосрочных инвестиций. Участники сессии обсудили, насколько текущий уровень отрасли соответствует заявленным целям цифровой зрелости, как должна выглядеть экономика цифровизации, в том числе кто инвестирует и где формируется эффект, какие риски могут скорректировать сроки и масштабы стратегии, какие механизмы поддержки и кооперации, а также инфраструктура, технологии, кадры и данные необходимы для достижения целей стратегии. В дискуссии приняли участие замминистра энергетики России Эдуард Шереметцев, а также представители Научно-технического центра "Газпром нефти", "Сибура", ПАО "Транснефть", "Росатома" и других компаний. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. Это главная отраслевая площадка нефтегазовой промышленности России. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая, также впервые на одной площадке форум соберет представителей 18 вертикально интегрированных нефтяных компаний. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства". Программа форума поделена на три направления: технологии и цифра, стратегии, люди. На выставке более 70 компаний представляют свыше 100 единиц оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли.

турция

иран

вьетнам

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, иран, вьетнам, газпром, газпром нефть, сибур