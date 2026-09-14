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В России начала снижаться средняя ставка по краткосрочным вкладам

В России начала снижаться средняя ставка по краткосрочным вкладам - 14.09.2026, ПРАЙМ

В России начала снижаться средняя ставка по краткосрочным вкладам

Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших российских банках в сентябре начала снижаться, следует из данных финансового маркетплейса "Финуслуги",... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T23:38+0300

2026-09-14T23:38+0300

2026-09-14T23:38+0300

финансы

банки

сбербанк

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших российских банках в сентябре начала снижаться, следует из данных финансового маркетплейса "Финуслуги", которые изучило РИА Новости. Доходность по вкладам на три месяца снизилась до 13,63% с 13,85% годовых. Показатель, по последним данным на 11 сентября, остается на этом уровне с 4 сентября. Меньше в последний раз было 29 июля - 13,48%. При этом еще 2 сентября средняя ставка, несмотря на последовательное снижение ключевой ставки ЦБ, находилась на максимальном уровне за пять месяцев - с конца марта. Такой уровень опрошенные РИА Новости эксперты объясняли стремлением банков удержать клиентов на фоне "низкого" летнего сезона и возросшего интереса россиян к фондовому рынку. Зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в начале сентября в интервью РИА Новости говорил, что ставки по вкладам в российских банках растут на фоне конкуренции кредитных организаций за клиентов. Ставки по депозитам на более длительный срок разнонаправленны. Так, по последним данным на 11 сентября, доходность по депозитам на шесть месяцев снизилась до 13,15% с 13,18%, а сроком на год - сохраняется на наибольшем с конца марта уровне в 12,37% годовых.

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