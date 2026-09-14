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Россияне стали щедрее на чаевые в этом году

Россияне стали щедрее на чаевые в этом году - 14.09.2026, ПРАЙМ

Россияне стали щедрее на чаевые в этом году

Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые - в январе-июле их оставляли на 18% чаще по сравнению тем же периодом прошлого года, рассказал в... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T00:47+0300

2026-09-14T00:47+0300

2026-09-14T00:47+0300

общество

россия

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые - в январе-июле их оставляли на 18% чаще по сравнению тем же периодом прошлого года, рассказал в интервью РИА Новости глава компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков. "Число выданных чаевых выросло в этом году на 18% год к году", - сказал он. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики для животных - их покупали на 17% чаще, добавил Батюшенков. Школьные траты остаются приоритетом - в преддверии учебного года канцелярию покупали на 10% активнее, чем год назад.

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общество , россия