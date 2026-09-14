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Россиян предупредили о мошенничестве с переводом пенсий в цифровые рубли

Россиян предупредили о мошенничестве с переводом пенсий в цифровые рубли - 14.09.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о мошенничестве с переводом пенсий в цифровые рубли

Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли, чтобы отказаться от этой опции необходимо продиктовать код из смс-сообщения,... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T03:17+0300

2026-09-14T03:17+0300

2026-09-14T03:17+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли, чтобы отказаться от этой опции необходимо продиктовать код из смс-сообщения, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники массово звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Банка России или коммерческих банков, и сообщают о том, что пенсии в России переводят в цифровые рубли. Однако есть возможность отказаться от этой опции", - рассказали там. Чтобы якобы подтвердить отказ, аферисты требуют от граждан продиктовать проверочный код из смс-сообщения. Если это сделать, то злоумышленники могут провести денежную операцию. В "Мошеловке" рекомендуют никому не сообщать коды из смс, пароли и логины для "отмены" перевода пенсий или пособий. "Помните, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли - выбор формы хранения средств остается добровольным", - заключили там. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Россияне могут открывать кошельки для него с 1 сентября. Пока такая возможность доступна только владельцам устройств на Android. В интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что каждый россиянин сможет начать пользоваться цифровыми рублями только по собственному желанию - никто за него цифровой кошелек не откроет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, банк россии