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Россиян предупредили о мошенничестве с переводом пенсий в цифровые рубли - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о мошенничестве с переводом пенсий в цифровые рубли
Россиян предупредили о мошенничестве с переводом пенсий в цифровые рубли - 14.09.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошенничестве с переводом пенсий в цифровые рубли
Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли, чтобы отказаться от этой опции необходимо продиктовать код из смс-сообщения,... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T03:17+0300
2026-09-14T03:17+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли, чтобы отказаться от этой опции необходимо продиктовать код из смс-сообщения, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники массово звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Банка России или коммерческих банков, и сообщают о том, что пенсии в России переводят в цифровые рубли. Однако есть возможность отказаться от этой опции", - рассказали там. Чтобы якобы подтвердить отказ, аферисты требуют от граждан продиктовать проверочный код из смс-сообщения. Если это сделать, то злоумышленники могут провести денежную операцию. В "Мошеловке" рекомендуют никому не сообщать коды из смс, пароли и логины для "отмены" перевода пенсий или пособий. "Помните, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли - выбор формы хранения средств остается добровольным", - заключили там. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Россияне могут открывать кошельки для него с 1 сентября. Пока такая возможность доступна только владельцам устройств на Android. В интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что каждый россиянин сможет начать пользоваться цифровыми рублями только по собственному желанию - никто за него цифровой кошелек не откроет.
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192
40
192
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
03:17 14.09.2026
 
Россиян предупредили о мошенничестве с переводом пенсий в цифровые рубли

"Мошеловка": мошенники звонят пенсионерам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли, чтобы отказаться от этой опции необходимо продиктовать код из смс-сообщения, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники массово звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Банка России или коммерческих банков, и сообщают о том, что пенсии в России переводят в цифровые рубли. Однако есть возможность отказаться от этой опции", - рассказали там.
Чтобы якобы подтвердить отказ, аферисты требуют от граждан продиктовать проверочный код из смс-сообщения. Если это сделать, то злоумышленники могут провести денежную операцию.
В "Мошеловке" рекомендуют никому не сообщать коды из смс, пароли и логины для "отмены" перевода пенсий или пособий. "Помните, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли - выбор формы хранения средств остается добровольным", - заключили там.
Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Россияне могут открывать кошельки для него с 1 сентября. Пока такая возможность доступна только владельцам устройств на Android.
В интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что каждый россиянин сможет начать пользоваться цифровыми рублями только по собственному желанию - никто за него цифровой кошелек не откроет.
 
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