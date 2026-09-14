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Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek
Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek - 14.09.2026, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek
Россияне сообщают о проблемах в работе нейросети DeepSeek, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T22:14+0300
2026-09-14T22:14+0300
2026-09-14T22:14+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе нейросети DeepSeek, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным, массовый сбой начался в 21.31 мск в понедельник и за сутки количеств жалоб достигло 3,1 тысячи. Кроме того, за последний час поступило 2,6 тысячи жалоб.
В частности, пользователи жалуются на проблемы с работой сервера, а также на долгие ответы нейросети в чате.
Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской и Московской областей.
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технологии, россия, москва, санкт-петербург, московская область
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область
Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek
Detector404: россияне сообщают о проблемах в работе нейросети DeepSeek
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе нейросети DeepSeek, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным, массовый сбой начался в 21.31 мск в понедельник и за сутки количеств жалоб достигло 3,1 тысячи. Кроме того, за последний час поступило 2,6 тысячи жалоб.
В частности, пользователи жалуются на проблемы с работой сервера, а также на долгие ответы нейросети в чате.
Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской и Московской областей.