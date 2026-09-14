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Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek

Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek - 14.09.2026, ПРАЙМ

Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek

Россияне сообщают о проблемах в работе нейросети DeepSeek, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T22:14+0300

2026-09-14T22:14+0300

2026-09-14T22:14+0300

технологии

россия

москва

санкт-петербург

московская область

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе нейросети DeepSeek, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным, массовый сбой начался в 21.31 мск в понедельник и за сутки количеств жалоб достигло 3,1 тысячи. Кроме того, за последний час поступило 2,6 тысячи жалоб. В частности, пользователи жалуются на проблемы с работой сервера, а также на долгие ответы нейросети в чате. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской и Московской областей.

москва

санкт-петербург

московская область

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