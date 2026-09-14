https://1prime.ru/20260914/rubl-873289351.html

"Коррекция после укрепления": аналитики оценили динамику курса рубля

"Коррекция после укрепления": аналитики оценили динамику курса рубля - 14.09.2026, ПРАЙМ

"Коррекция после укрепления": аналитики оценили динамику курса рубля

Рубль в понедельник снизился к юаню, несмотря на заметно дорожающую нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T20:03+0300

2026-09-14T20:03+0300

2026-09-14T20:03+0300

рынок

сша

минфин

"бкс мир инвестиций"

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/83331/85/833318510_0:70:3078:1801_1920x0_80_0_0_1d1b5649d32cfad1d06f42abfe131788.jpg

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Рубль в понедельник снизился к юаню, несмотря на заметно дорожающую нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек и составил 12,57 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.41 мск дорожал на 2,4%, до 107,11 доллара за баррель. Юань подорожал на 0,42%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,46-12,62 рубля. "Курс рубля в начале недели пытался восстановить позиции после ощутимого летнего снижения, но в целом выглядел неуверенно. Факторы за рубль - монетарная пауза ЦБ, урезание объема покупок валюты Минфином по бюджетному правилу в сентябре, улучшение геополитических ожиданий. Помогает нацвалюте и рост цен на нефть - в моменте больше спекулятивно, а базово текущие котировки транслируются в курс через 1-2 месяца. С другой стороны, растущий спрос на валюту со стороны импортеров снижает потенциал укрепления рубля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". С другой стороны, растущий спрос на валюту со стороны импортеров снижает потенциал укрепления рубля, также отметил эксперт. "В целом динамика рубля в понедельник может объясняться коррекцией после укрепления на протяжении четырех предыдущих торговых сессий подряд. При этом стоит отметить заметное глобальное укрепление доллара США, что через кросс-курсы оказывало влияние на рынок РФ", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы Во вторник в случае продолжения роста нефтяных цен курс юаня все же может повторно уйти ближе к 12,5 рубля за юань, делится Григорьев. "Нефтяные цены и решение ЦБ сохранить ставку подкрепляют рубль в краткосрочной перспективе. Прогнозный диапазон на ближайшую неделю - 12,35-12,73 рубля", - рассказал Александр Фетисов из Россельхозбанка. "Краткосрочно можно прогнозировать консолидацию курсов: доллар может установиться под 85, евро - 97-98, юань ждем на уровне 12,4-12,6 рубля", - заключает Смирнов.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, минфин, "бкс мир инвестиций", россельхозбанк