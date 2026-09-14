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В РЖД назвали цель Улан-Баторской железной дороги
В РЖД назвали цель Улан-Баторской железной дороги - 14.09.2026, ПРАЙМ
В РЖД назвали цель Улан-Баторской железной дороги
Цель Улан-Баторской железной дороги - грузооборот в 50 миллионов тонн к 2030 году, три страны уже договорились об этом, заявил первый заместитель генерального... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T06:11+0300
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УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. Цель Улан-Баторской железной дороги - грузооборот в 50 миллионов тонн к 2030 году, три страны уже договорились об этом, заявил первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов.
Павлов выступил на панельной сессии "Транспортная взаимосвязанность и приграничное сотрудничество: роль регионов Монголии и России в развитии евразийских транспортных коридоров" второго Форума регионов России и Монголии, который проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года.
"Три страны уже договорились, что к концу 2030 года объем перевозок должен быть 50 миллионов тонн", - сказал он.
По словам Павлова, подготовленная программа первоочередных мероприятий по модернизации центрального коридора УБЖД гарантированно обеспечит пропуск поездов в этом объеме, что соответствует интересам экономики Монголии. Программа на недавнем заседании правления была утверждена в целом, но пока не принята, уточнил заместитель гендиректора РЖД.
Улан-Баторская железная дорога - совместное предприятие России и Монголии в пропорции 50/50, протяженность сети составляет около 1,8 тысячи километров. По ней проходит главный транзитный коридор Россия - Монголия - Китай. В феврале 2026 года стороны договорились завершить подготовку и согласование объединенного технико-экономического обоснования модернизации центральной линии коридора до конца марта.
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Бизнес, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Иркутск, КИТАЙ, РЖД
В РЖД назвали цель Улан-Баторской железной дороги
РЖД: цель Улан-Баторской железной дороги - грузооборот в 50 млн тонн к 2030 году
УЛАН-БАТОР, 14 сен - ПРАЙМ. Цель Улан-Баторской железной дороги - грузооборот в 50 миллионов тонн к 2030 году, три страны уже договорились об этом, заявил первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов.
Павлов выступил на панельной сессии "Транспортная взаимосвязанность и приграничное сотрудничество: роль регионов Монголии и России в развитии евразийских транспортных коридоров" второго Форума регионов России и Монголии, который проходит в Улан-Баторе 14-15 сентября. Первый форум состоялся в Иркутске 1-2 декабря 2025 года.
"Три страны уже договорились, что к концу 2030 года объем перевозок должен быть 50 миллионов тонн", - сказал он.
По словам Павлова, подготовленная программа первоочередных мероприятий по модернизации центрального коридора УБЖД гарантированно обеспечит пропуск поездов в этом объеме, что соответствует интересам экономики Монголии. Программа на недавнем заседании правления была утверждена в целом, но пока не принята, уточнил заместитель гендиректора РЖД.
Улан-Баторская железная дорога - совместное предприятие России и Монголии в пропорции 50/50, протяженность сети составляет около 1,8 тысячи километров. По ней проходит главный транзитный коридор Россия - Монголия - Китай. В феврале 2026 года стороны договорились завершить подготовку и согласование объединенного технико-экономического обоснования модернизации центральной линии коридора до конца марта.