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РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова"
РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова" - 14.09.2026, ПРАЙМ
РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова"
РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова" между Саратовом и Москвой, сообщила компания. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:49+0300
2026-09-14T18:49+0300
2026-09-14T18:49+0300
бизнес
россия
москва
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова" между Саратовом и Москвой, сообщила компания.
РЖД ранее писали, что с 14 сентября сделают фирменный поезд между Саратовом и Москвой двухэтажным и дадут новое название "Огни Саратова". До этого фирменный поезд на этом маршруте назывался "Саратов" и курсировал в одноэтажном варианте.
"Сегодня с вокзала Саратов-1 в первый рейс в Москву отправился обновленный двухэтажный фирменный поезд №9/10 "Огни Саратова". Его заполняемость составила 100%", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.
Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800 человек, а сам состав стал частью туристического образа региона.
"Мы продолжим развивать маршрутную сеть и повышать качество перевозок, чтобы каждая поездка каждого пассажира была удобной и запоминающейся", – цитируют РЖД слова главы компании Олега Белозерова.
Состав сформирован из 15 двухэтажных вагонов (раньше было 16 одноэтажных): 11 купе, вагон-ресторан, СВ, люкс и штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров.
У поезда "Огни Саратова" свой дизайн: ливрею украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере размещены стилизованные изображения достопримечательностей региона: ТЮЗ, цирк, консерватория, Парк покорителей космоса. Создан специальный дизайн посуды, разработано меню вагона-бистро.
Расписание осталось прежним: из Москвы поезд №9/10 отправляется в 19.08, из Саратова – в 17.11 (по местному времени). Время в пути – около 14 часов. Остановки предусмотрены на станциях Узуново, Михайлов, Мичуринск, Тамбов и Ртищево.
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бизнес, россия, москва, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Олег Белозеров, РЖД
РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова"
РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова" между Москвой и Саратовом
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова" между Саратовом и Москвой, сообщила компания.
РЖД ранее писали, что с 14 сентября сделают фирменный поезд между Саратовом и Москвой двухэтажным и дадут новое название "Огни Саратова". До этого фирменный поезд на этом маршруте назывался "Саратов" и курсировал в одноэтажном варианте.
"Сегодня с вокзала Саратов-1 в первый рейс в Москву отправился обновленный двухэтажный фирменный поезд №9/10 "Огни Саратова". Его заполняемость составила 100%", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.
Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800 человек, а сам состав стал частью туристического образа региона.
"Мы продолжим развивать маршрутную сеть и повышать качество перевозок, чтобы каждая поездка каждого пассажира была удобной и запоминающейся", – цитируют РЖД слова главы компании Олега Белозерова.
Состав сформирован из 15 двухэтажных вагонов (раньше было 16 одноэтажных): 11 купе, вагон-ресторан, СВ, люкс и штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров.
У поезда "Огни Саратова" свой дизайн: ливрею украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере размещены стилизованные изображения достопримечательностей региона: ТЮЗ, цирк, консерватория, Парк покорителей космоса. Создан специальный дизайн посуды, разработано меню вагона-бистро.
Расписание осталось прежним: из Москвы поезд №9/10 отправляется в 19.08, из Саратова – в 17.11 (по местному времени). Время в пути – около 14 часов. Остановки предусмотрены на станциях Узуново, Михайлов, Мичуринск, Тамбов и Ртищево.