https://1prime.ru/20260914/rzhd-873285334.html

РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова"

РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова" - 14.09.2026, ПРАЙМ

РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова"

РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова" между Саратовом и Москвой, сообщила компания. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:49+0300

2026-09-14T18:49+0300

2026-09-14T18:49+0300

бизнес

россия

москва

олег белозеров

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873285334.jpg?1789400940

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд "Огни Саратова" между Саратовом и Москвой, сообщила компания. РЖД ранее писали, что с 14 сентября сделают фирменный поезд между Саратовом и Москвой двухэтажным и дадут новое название "Огни Саратова". До этого фирменный поезд на этом маршруте назывался "Саратов" и курсировал в одноэтажном варианте. "Сегодня с вокзала Саратов-1 в первый рейс в Москву отправился обновленный двухэтажный фирменный поезд №9/10 "Огни Саратова". Его заполняемость составила 100%", - говорится в сообщении РЖД в понедельник. Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800 человек, а сам состав стал частью туристического образа региона. "Мы продолжим развивать маршрутную сеть и повышать качество перевозок, чтобы каждая поездка каждого пассажира была удобной и запоминающейся", – цитируют РЖД слова главы компании Олега Белозерова. Состав сформирован из 15 двухэтажных вагонов (раньше было 16 одноэтажных): 11 купе, вагон-ресторан, СВ, люкс и штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров. У поезда "Огни Саратова" свой дизайн: ливрею украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере размещены стилизованные изображения достопримечательностей региона: ТЮЗ, цирк, консерватория, Парк покорителей космоса. Создан специальный дизайн посуды, разработано меню вагона-бистро. Расписание осталось прежним: из Москвы поезд №9/10 отправляется в 19.08, из Саратова – в 17.11 (по местному времени). Время в пути – около 14 часов. Остановки предусмотрены на станциях Узуново, Михайлов, Мичуринск, Тамбов и Ртищево.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, олег белозеров, ржд