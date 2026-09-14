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Вице-премьер Италии выразил надежду на конец конфликта на Украине - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Вице-премьер Италии выразил надежду на конец конфликта на Украине
Вице-премьер Италии выразил надежду на конец конфликта на Украине - 14.09.2026, ПРАЙМ
Вице-премьер Италии выразил надежду на конец конфликта на Украине
Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини встретился в Милане с делегацией итальянских предпринимателей, работающих в России, и... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T21:17+0300
2026-09-14T21:19+0300
бизнес
мировая экономика
украина
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РИМ, 14 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини встретился в Милане с делегацией итальянских предпринимателей, работающих в России, и выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине, сообщается в заявлении его пресс-службы. Во встрече, организованной президентом Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини, приняли участие представители итальянского бизнеса, продолжающие работать с российским рынком. Как отмечается, встреча состоялась в развитие состоявшегося в июле видеосовещания Сальвини с общим собранием ассоциации в Москве, в котором участвовали около 150 предпринимателей. "Это обсуждение было необходимо, чтобы непосредственно выслушать потребности и трудности, с которыми сталкиваются сотни итальянских компаний из-за конфликта и его экономических последствий", - говорится в заявлении. По данным Gim Unimpresa, в настоящее время более 300 итальянских компаний продолжают работать с Россией, а объем экономического обмена между странами составляет около 8 миллиардов евро против 30 миллиардов евро в 2013 году. Сальвини, также возглавляющий партию "Лига", подтвердил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине и возобновление прямого диалога между Украиной и Россией. "Сальвини вновь выразил надежду на то, что война завершится как можно скорее, с возобновлением прямого диалога между Украиной и Россией, а также подтвердил максимальную готовность защищать итальянские компании и связанные с ними рабочие места в интересах страны", - говорится в коммюнике. Как отмечается в заявлении, несколько предпринимателей на встрече также выступили против возможной приостановки выдачи туристических виз гражданам России в Италии и других странах ЕС. По их мнению, такая мера стала бы "дополнительным наказанием" для граждан, не имеющих отношения к конфликту, и нанесла бы дополнительный ущерб итальянской экономике.
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40
192
40
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4.7
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бизнес, мировая экономика, украина, италия, москва, ес
Бизнес, Мировая экономика, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, МОСКВА, ЕС
21:17 14.09.2026 (обновлено: 21:19 14.09.2026)
 
Вице-премьер Италии выразил надежду на конец конфликта на Украине

Вице-премьер Италии Сальвини выразил надежду на конец конфликта на Украине

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РИМ, 14 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини встретился в Милане с делегацией итальянских предпринимателей, работающих в России, и выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине, сообщается в заявлении его пресс-службы.
Во встрече, организованной президентом Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини, приняли участие представители итальянского бизнеса, продолжающие работать с российским рынком. Как отмечается, встреча состоялась в развитие состоявшегося в июле видеосовещания Сальвини с общим собранием ассоциации в Москве, в котором участвовали около 150 предпринимателей.
"Это обсуждение было необходимо, чтобы непосредственно выслушать потребности и трудности, с которыми сталкиваются сотни итальянских компаний из-за конфликта и его экономических последствий", - говорится в заявлении.
По данным Gim Unimpresa, в настоящее время более 300 итальянских компаний продолжают работать с Россией, а объем экономического обмена между странами составляет около 8 миллиардов евро против 30 миллиардов евро в 2013 году.
Сальвини, также возглавляющий партию "Лига", подтвердил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине и возобновление прямого диалога между Украиной и Россией.
"Сальвини вновь выразил надежду на то, что война завершится как можно скорее, с возобновлением прямого диалога между Украиной и Россией, а также подтвердил максимальную готовность защищать итальянские компании и связанные с ними рабочие места в интересах страны", - говорится в коммюнике.
Как отмечается в заявлении, несколько предпринимателей на встрече также выступили против возможной приостановки выдачи туристических виз гражданам России в Италии и других странах ЕС. По их мнению, такая мера стала бы "дополнительным наказанием" для граждан, не имеющих отношения к конфликту, и нанесла бы дополнительный ущерб итальянской экономике.
 
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