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Вице-премьер Италии выразил надежду на конец конфликта на Украине

Вице-премьер Италии выразил надежду на конец конфликта на Украине - 14.09.2026, ПРАЙМ

Вице-премьер Италии выразил надежду на конец конфликта на Украине

Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини встретился в Милане с делегацией итальянских предпринимателей, работающих в России, и... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T21:17+0300

2026-09-14T21:17+0300

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РИМ, 14 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини встретился в Милане с делегацией итальянских предпринимателей, работающих в России, и выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине, сообщается в заявлении его пресс-службы. Во встрече, организованной президентом Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини, приняли участие представители итальянского бизнеса, продолжающие работать с российским рынком. Как отмечается, встреча состоялась в развитие состоявшегося в июле видеосовещания Сальвини с общим собранием ассоциации в Москве, в котором участвовали около 150 предпринимателей. "Это обсуждение было необходимо, чтобы непосредственно выслушать потребности и трудности, с которыми сталкиваются сотни итальянских компаний из-за конфликта и его экономических последствий", - говорится в заявлении. По данным Gim Unimpresa, в настоящее время более 300 итальянских компаний продолжают работать с Россией, а объем экономического обмена между странами составляет около 8 миллиардов евро против 30 миллиардов евро в 2013 году. Сальвини, также возглавляющий партию "Лига", подтвердил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине и возобновление прямого диалога между Украиной и Россией. "Сальвини вновь выразил надежду на то, что война завершится как можно скорее, с возобновлением прямого диалога между Украиной и Россией, а также подтвердил максимальную готовность защищать итальянские компании и связанные с ними рабочие места в интересах страны", - говорится в коммюнике. Как отмечается в заявлении, несколько предпринимателей на встрече также выступили против возможной приостановки выдачи туристических виз гражданам России в Италии и других странах ЕС. По их мнению, такая мера стала бы "дополнительным наказанием" для граждан, не имеющих отношения к конфликту, и нанесла бы дополнительный ущерб итальянской экономике.

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