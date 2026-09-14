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Польский самолет начал патрулирование вокруг Калининградской области

Польский самолет начал патрулирование вокруг Калининградской области - 14.09.2026, ПРАЙМ

Польский самолет начал патрулирование вокруг Калининградской области

Самолет Beech King Air 350ER, вылетевший из Польши, ведет патрулирование вокруг Калининградской области, следует из полетных данных, которые проанализировало... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:54+0300

2026-09-14T17:54+0300

2026-09-14T18:07+0300

бизнес

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Самолет Beech King Air 350ER, вылетевший из Польши, ведет патрулирование вокруг Калининградской области, следует из полетных данных, которые проанализировало РИА Новости. Самолет поднялся в воздух с аэродрома Крулево примерно в 75 километрах от границ России, взял курс на восток и обогнул Калининградскую область. Оказавшись над Балтийским морем, он развернулся на 180 градусов и летит обратным маршрутом. Параллельно в воздушном пространстве над Литвой рядом с российским регионом находится борт ВВС Германии неизвестного типа. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

балтийское море

литва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, балтийское море, литва, германия, нато