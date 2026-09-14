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Польский самолет начал патрулирование вокруг Калининградской области - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Польский самолет начал патрулирование вокруг Калининградской области
Польский самолет начал патрулирование вокруг Калининградской области - 14.09.2026, ПРАЙМ
Польский самолет начал патрулирование вокруг Калининградской области
Самолет Beech King Air 350ER, вылетевший из Польши, ведет патрулирование вокруг Калининградской области, следует из полетных данных, которые проанализировало... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:54+0300
2026-09-14T18:07+0300
бизнес
балтийское море
литва
германия
нато
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Самолет Beech King Air 350ER, вылетевший из Польши, ведет патрулирование вокруг Калининградской области, следует из полетных данных, которые проанализировало РИА Новости. Самолет поднялся в воздух с аэродрома Крулево примерно в 75 километрах от границ России, взял курс на восток и обогнул Калининградскую область. Оказавшись над Балтийским морем, он развернулся на 180 градусов и летит обратным маршрутом. Параллельно в воздушном пространстве над Литвой рядом с российским регионом находится борт ВВС Германии неизвестного типа. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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5
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бизнес, балтийское море, литва, германия, нато
Бизнес, Балтийское море, ЛИТВА, ГЕРМАНИЯ, НАТО
17:54 14.09.2026 (обновлено: 18:07 14.09.2026)
 
Польский самолет начал патрулирование вокруг Калининградской области

Польский самолет Beech King Air 350ER ведет патрулирование вокруг Калининградской области

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Самолет Beech King Air 350ER, вылетевший из Польши, ведет патрулирование вокруг Калининградской области, следует из полетных данных, которые проанализировало РИА Новости.
Самолет поднялся в воздух с аэродрома Крулево примерно в 75 километрах от границ России, взял курс на восток и обогнул Калининградскую область. Оказавшись над Балтийским морем, он развернулся на 180 градусов и летит обратным маршрутом.
Параллельно в воздушном пространстве над Литвой рядом с российским регионом находится борт ВВС Германии неизвестного типа.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
 
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