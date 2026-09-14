https://1prime.ru/20260914/samolet-873282748.html
Польский самолет начал патрулирование вокруг Калининградской области
Польский самолет начал патрулирование вокруг Калининградской области - 14.09.2026, ПРАЙМ
Польский самолет начал патрулирование вокруг Калининградской области
Самолет Beech King Air 350ER, вылетевший из Польши, ведет патрулирование вокруг Калининградской области, следует из полетных данных, которые проанализировало... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:54+0300
2026-09-14T17:54+0300
2026-09-14T18:07+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Самолет Beech King Air 350ER, вылетевший из Польши, ведет патрулирование вокруг Калининградской области, следует из полетных данных, которые проанализировало РИА Новости. Самолет поднялся в воздух с аэродрома Крулево примерно в 75 километрах от границ России, взял курс на восток и обогнул Калининградскую область. Оказавшись над Балтийским морем, он развернулся на 180 градусов и летит обратным маршрутом. Параллельно в воздушном пространстве над Литвой рядом с российским регионом находится борт ВВС Германии неизвестного типа. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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бизнес, балтийское море, литва, германия, нато
Бизнес, Балтийское море, ЛИТВА, ГЕРМАНИЯ, НАТО
Польский самолет начал патрулирование вокруг Калининградской области
Польский самолет Beech King Air 350ER ведет патрулирование вокруг Калининградской области
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Самолет Beech King Air 350ER, вылетевший из Польши, ведет патрулирование вокруг Калининградской области, следует из полетных данных, которые проанализировало РИА Новости.
Самолет поднялся в воздух с аэродрома Крулево примерно в 75 километрах от границ России, взял курс на восток и обогнул Калининградскую область. Оказавшись над Балтийским морем, он развернулся на 180 градусов и летит обратным маршрутом.
Параллельно в воздушном пространстве над Литвой рядом с российским регионом находится борт ВВС Германии неизвестного типа.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.