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США внесли ВТБ в санкционный список по Ирану

США внесли ВТБ в санкционный список по Ирану - 14.09.2026, ПРАЙМ

США внесли ВТБ в санкционный список по Ирану

Соединенные Штаты в понедельник внесли российский банк ВТБ в свой список антииранских санкций, заявили в американском Минфине. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T22:05+0300

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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в понедельник внесли российский банк ВТБ в свой список антииранских санкций, заявили в американском Минфине. ВТБ уже находится под блокирующими санкциями США в рамках ограничений против России. Таким образом, речь идет не о первоначальном введении санкций против банка, а о добавлении к его санкционному досье нового основания, связанного с Ираном. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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мировая экономика, сша, иран, втб, банки, россия