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США внесли ВТБ в санкционный список по Ирану - 14.09.2026, ПРАЙМ
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США внесли ВТБ в санкционный список по Ирану
США внесли ВТБ в санкционный список по Ирану - 14.09.2026, ПРАЙМ
США внесли ВТБ в санкционный список по Ирану
Соединенные Штаты в понедельник внесли российский банк ВТБ в свой список антииранских санкций, заявили в американском Минфине. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T22:05+0300
2026-09-14T22:05+0300
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в понедельник внесли российский банк ВТБ в свой список антииранских санкций, заявили в американском Минфине. ВТБ уже находится под блокирующими санкциями США в рамках ограничений против России. Таким образом, речь идет не о первоначальном введении санкций против банка, а о добавлении к его санкционному досье нового основания, связанного с Ираном. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, сша, иран, втб, банки, россия
Мировая экономика, США, ИРАН, ВТБ, Банки, РОССИЯ
22:05 14.09.2026
 
США внесли ВТБ в санкционный список по Ирану

Минфин США внес российский банк ВТБ в список антииранских санкций

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в понедельник внесли российский банк ВТБ в свой список антииранских санкций, заявили в американском Минфине.
ВТБ уже находится под блокирующими санкциями США в рамках ограничений против России. Таким образом, речь идет не о первоначальном введении санкций против банка, а о добавлении к его санкционному досье нового основания, связанного с Ираном.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
Мировая экономикаСШАИРАНВТББанкиРОССИЯ
 
 
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