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ЦБ планирует разрешить юрлицам переводы через СБП до 30 миллионов рублей
ЦБ планирует разрешить юрлицам переводы через СБП до 30 миллионов рублей - 14.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ планирует разрешить юрлицам переводы через СБП до 30 миллионов рублей
Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через Систему быстрых платежей (СБП) с текущего одного миллиона рублей до 30... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:20+0300
2026-09-14T18:20+0300
2026-09-14T18:20+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через Систему быстрых платежей (СБП) с текущего одного миллиона рублей до 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. ЦБ РФ ранее в понедельник опубликовал проект "Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов", согласно которому планируется повысить максимальную сумму перевода между юрлицами (B2B) через СБП с нынешнего 1 миллиона рублей. "Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B-операции в СБП до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждение с участниками рынка", - сообщили в ЦБ.
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финансы, банки, россия, банк россии, сбп
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России, СБП
ЦБ планирует разрешить юрлицам переводы через СБП до 30 миллионов рублей
ЦБ планирует увеличить лимит перевода между юрлицами через СБП до 30 миллионов рублей
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через Систему быстрых платежей (СБП) с текущего одного миллиона рублей до 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
ЦБ РФ ранее в понедельник опубликовал проект "Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов", согласно которому планируется повысить максимальную сумму перевода между юрлицами (B2B) через СБП с нынешнего 1 миллиона рублей.
"Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B-операции в СБП до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждение с участниками рынка", - сообщили в ЦБ.