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ЦБ планирует разрешить юрлицам переводы через СБП до 30 миллионов рублей - 14.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ планирует разрешить юрлицам переводы через СБП до 30 миллионов рублей
ЦБ планирует разрешить юрлицам переводы через СБП до 30 миллионов рублей - 14.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ планирует разрешить юрлицам переводы через СБП до 30 миллионов рублей
Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через Систему быстрых платежей (СБП) с текущего одного миллиона рублей до 30... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:20+0300
2026-09-14T18:20+0300
финансы
банки
россия
банк россии
сбп
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через Систему быстрых платежей (СБП) с текущего одного миллиона рублей до 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. ЦБ РФ ранее в понедельник опубликовал проект "Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов", согласно которому планируется повысить максимальную сумму перевода между юрлицами (B2B) через СБП с нынешнего 1 миллиона рублей. "Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B-операции в СБП до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждение с участниками рынка", - сообщили в ЦБ.
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192
40
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финансы, банки, россия, банк россии, сбп
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России, СБП
18:20 14.09.2026
 
ЦБ планирует разрешить юрлицам переводы через СБП до 30 миллионов рублей

ЦБ планирует увеличить лимит перевода между юрлицами через СБП до 30 миллионов рублей

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через Систему быстрых платежей (СБП) с текущего одного миллиона рублей до 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
ЦБ РФ ранее в понедельник опубликовал проект "Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов", согласно которому планируется повысить максимальную сумму перевода между юрлицами (B2B) через СБП с нынешнего 1 миллиона рублей.
"Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B-операции в СБП до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждение с участниками рынка", - сообщили в ЦБ.
 
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