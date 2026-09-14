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ЦБ планирует разрешить юрлицам переводы через СБП до 30 миллионов рублей

ЦБ планирует разрешить юрлицам переводы через СБП до 30 миллионов рублей - 14.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ планирует разрешить юрлицам переводы через СБП до 30 миллионов рублей

Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через Систему быстрых платежей (СБП) с текущего одного миллиона рублей до 30... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:20+0300

2026-09-14T18:20+0300

2026-09-14T18:20+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует увеличить размер максимальной суммы перевода между юрлицами через Систему быстрых платежей (СБП) с текущего одного миллиона рублей до 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. ЦБ РФ ранее в понедельник опубликовал проект "Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов", согласно которому планируется повысить максимальную сумму перевода между юрлицами (B2B) через СБП с нынешнего 1 миллиона рублей. "Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B-операции в СБП до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждение с участниками рынка", - сообщили в ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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