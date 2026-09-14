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В России ввели временный запрет на экспорт серной кислоты

В России ввели временный запрет на экспорт серной кислоты - 14.09.2026, ПРАЙМ

В России ввели временный запрет на экспорт серной кислоты

Правительство России до 31 декабря 2026 года установило временный запрет на экспорт серной кислоты, следует из постановления правительства, которое есть в... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:11+0300

2026-09-14T16:11+0300

2026-09-14T16:11+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Правительство России до 31 декабря 2026 года установило временный запрет на экспорт серной кислоты, следует из постановления правительства, которое есть в распоряжении РИА Новости. Изменения вносятся в постановление правительства РФ от 9 марта 2022 года № 311, которым определен перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России. "Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно вывоз за пределы Российской Федерации отдельных видов химических веществ по перечню согласно приложению № 4 осуществляется по решению председателя правительства Российской Федерации, или первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, или заместителя председателя правительства Российской Федерации (в соответствии с распределением обязанностей) на основании предложений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в документе. В соответствии с документом, перечень отдельных видов химических веществ, в отношении которых вводится временное ограничение на вывоз, дополнен позицией "серная кислота". Также серную кислоту можно будет вывозить из России в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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