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В России ввели временный запрет на экспорт серной кислоты - 14.09.2026, ПРАЙМ
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В России ввели временный запрет на экспорт серной кислоты
В России ввели временный запрет на экспорт серной кислоты - 14.09.2026, ПРАЙМ
В России ввели временный запрет на экспорт серной кислоты
Правительство России до 31 декабря 2026 года установило временный запрет на экспорт серной кислоты, следует из постановления правительства, которое есть в... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:11+0300
2026-09-14T16:11+0300
россия
экспорт
правительство
правительство рф
товары
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Правительство России до 31 декабря 2026 года установило временный запрет на экспорт серной кислоты, следует из постановления правительства, которое есть в распоряжении РИА Новости. Изменения вносятся в постановление правительства РФ от 9 марта 2022 года № 311, которым определен перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России. "Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно вывоз за пределы Российской Федерации отдельных видов химических веществ по перечню согласно приложению № 4 осуществляется по решению председателя правительства Российской Федерации, или первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, или заместителя председателя правительства Российской Федерации (в соответствии с распределением обязанностей) на основании предложений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в документе. В соответствии с документом, перечень отдельных видов химических веществ, в отношении которых вводится временное ограничение на вывоз, дополнен позицией "серная кислота". Также серную кислоту можно будет вывозить из России в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.
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россия, экспорт, правительство, правительство рф, товары
РОССИЯ, экспорт, правительство, Правительство РФ, товары
16:11 14.09.2026
 
В России ввели временный запрет на экспорт серной кислоты

Правительство до 31 декабря 2026 года установило запрет на экспорт серной кислоты

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Правительство России до 31 декабря 2026 года установило временный запрет на экспорт серной кислоты, следует из постановления правительства, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Изменения вносятся в постановление правительства РФ от 9 марта 2022 года № 311, которым определен перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России.
"Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно вывоз за пределы Российской Федерации отдельных видов химических веществ по перечню согласно приложению № 4 осуществляется по решению председателя правительства Российской Федерации, или первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, или заместителя председателя правительства Российской Федерации (в соответствии с распределением обязанностей) на основании предложений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в документе.
В соответствии с документом, перечень отдельных видов химических веществ, в отношении которых вводится временное ограничение на вывоз, дополнен позицией "серная кислота".
Также серную кислоту можно будет вывозить из России в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.
 
РОССИЯэкспортправительствоПравительство РФтовары
 
 
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