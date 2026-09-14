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СМП может стать альтернативой Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил экономист

СМП может стать альтернативой Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил экономист - 14.09.2026, ПРАЙМ

СМП может стать альтернативой Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил экономист

Северный морской путь может стать альтернативой Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил экономист и политолог Александр Дудчак. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:15+0300

2026-09-14T18:15+0300

2026-09-14T18:15+0300

мировая экономика

красное море

йемен

владимир путин

минвостокразвития

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Северный морской путь может стать альтернативой Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил экономист и политолог Александр Дудчак. Ранее член политбюро хуситов Хузам аль-Асад сообщил РИА Новости, что движение захватило все города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и западное побережье Красного моря, в частности, город Эль-Моха на Красном море на юго-западе Йемена. "Севморпуть способен полноценно обеспечить судоходство кораблей, которые хотят пересмотреть свои маршруты на фоне накаляющейся обстановки на Ближнем Востоке", - сообщает 360.ru со ссылкой на политолога. По его словам, использовать Северный морской путь как альтернативу Баб-эль-Мандебскому проливу возможно теоретически и практически. Дудчак также подчеркнул, что Северный морской путь позволит участникам рынка сэкономить огромное количество денег и времени. "Самое главное, что это безопасно в нынешних условиях, ведь потерять танкер вместе с грузом - это колоссальные убытки", - резюмировал политолог. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов.

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мировая экономика, красное море, йемен, владимир путин, минвостокразвития