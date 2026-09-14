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ЕК готовит единое возрастное ограничение для соцсетей в Европе, пишут СМИ - 14.09.2026, ПРАЙМ
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ЕК готовит единое возрастное ограничение для соцсетей в Европе, пишут СМИ
ЕК готовит единое возрастное ограничение для соцсетей в Европе, пишут СМИ - 14.09.2026, ПРАЙМ
ЕК готовит единое возрастное ограничение для соцсетей в Европе, пишут СМИ
Европейская комиссия 17 сентября представит законопроект, предусматривающий установление единого возрастного ограничения для доступа к соцсетям для всех стран... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:21+0300
2026-09-14T19:21+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия 17 сентября представит законопроект, предусматривающий установление единого возрастного ограничения для доступа к соцсетям для всех стран евроблока, сообщает газета Politico со ссылкой на фрагменты предварительных документов в ее распоряжении. "Европейская комиссия в четверг представит (законопроект - ред.) EU KIDS Act с целью установления минимального возраста для доступа к социальным сетям по всему блоку", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, инициатива также предусматривает введение единых по ЕС требований к безопасности дизайна онлайн-продуктов. Предполагается, что ограничения будут действовать в отношении соцсетей, платформ для обмена видео, онлайн-игр, ИИ-чатботов и ИИ-компаньонов, но не для образовательных инструментов. Отмечается, что законопроект также включает ряд инструментов для родителей и опекунов. Издание добавляет, что текст законопроекта неокончательный и еще может измениться. Его также предстоит обсудить со странами-членами и законодателями. Позднее Politico уточнила, что инициатива предполагает создание многоуровневой системы ограничений для детей младше 15 лет, которая будет действовать для платформ с высокой степенью риска. Так, для детей до 13 лет аккаунты могут создавать сами родители, а доступные при этом сервисы должны будут отвечать строгим требованиям безопасности. Для детей от 13 до 15 лет планируется использовать пробные аккаунты с ограничениями на взаимодействие с незнакомцами, время в сети, а также с механизмами родительского контроля. По достижении 15 лет подростки уже смогут создавать аккаунты самостоятельно. Как отмечает издание, подобные меры потребуют введения системы проверки возраста пользователей. В последнее время все больше стран стремятся ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительство Австралии 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. О подобных планах со стороны властей заявляли также в Дании, Испании, Греции, Турции, Франции и Великобритании.
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ес, соцсети, интернет, европа
ЕС, соцсети, интернет, ЕВРОПА
19:21 14.09.2026
 
ЕК готовит единое возрастное ограничение для соцсетей в Европе, пишут СМИ

Politico: ЕК 17 сентября представит проект возрастного ограничения для доступа к соцсетям

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© Фото : официальный сайт EU
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия 17 сентября представит законопроект, предусматривающий установление единого возрастного ограничения для доступа к соцсетям для всех стран евроблока, сообщает газета Politico со ссылкой на фрагменты предварительных документов в ее распоряжении.
"Европейская комиссия в четверг представит (законопроект - ред.) EU KIDS Act с целью установления минимального возраста для доступа к социальным сетям по всему блоку", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, инициатива также предусматривает введение единых по ЕС требований к безопасности дизайна онлайн-продуктов. Предполагается, что ограничения будут действовать в отношении соцсетей, платформ для обмена видео, онлайн-игр, ИИ-чатботов и ИИ-компаньонов, но не для образовательных инструментов. Отмечается, что законопроект также включает ряд инструментов для родителей и опекунов.
Издание добавляет, что текст законопроекта неокончательный и еще может измениться. Его также предстоит обсудить со странами-членами и законодателями.
Позднее Politico уточнила, что инициатива предполагает создание многоуровневой системы ограничений для детей младше 15 лет, которая будет действовать для платформ с высокой степенью риска. Так, для детей до 13 лет аккаунты могут создавать сами родители, а доступные при этом сервисы должны будут отвечать строгим требованиям безопасности. Для детей от 13 до 15 лет планируется использовать пробные аккаунты с ограничениями на взаимодействие с незнакомцами, время в сети, а также с механизмами родительского контроля. По достижении 15 лет подростки уже смогут создавать аккаунты самостоятельно.
Как отмечает издание, подобные меры потребуют введения системы проверки возраста пользователей.
В последнее время все больше стран стремятся ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительство Австралии 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. О подобных планах со стороны властей заявляли также в Дании, Испании, Греции, Турции, Франции и Великобритании.
 
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