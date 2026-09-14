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Santos заключила соглашение о закупке миллиона тонн СПГ в год

Santos заключила соглашение о закупке миллиона тонн СПГ в год - 14.09.2026, ПРАЙМ

Santos заключила соглашение о закупке миллиона тонн СПГ в год

Австралийская Santos заключила предварительное соглашение с канадским проектом Ksi Lisims LNG о закупке 1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T22:38+0300

2026-09-14T22:38+0300

2026-09-14T22:41+0300

газ

бизнес

shell

totalenergies

uniper

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Австралийская Santos заключила предварительное соглашение с канадским проектом Ksi Lisims LNG о закупке 1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год сроком на 20 лет, следует из релиза канадской компании. "Компания Ksi Lisims LNG LP (Ksi Lisims LNG) заключила с компанией Santos предварительное соглашение (HOA) о купле-продаже 1 миллиона тонн СПГ в год сроком на 20 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что поставки СПГ от Ksi Lisims LNG для компании Santos будут осуществляться на условиях "франко-борт" (FOB) в течение периода до 20 лет и зависят от заключения договора купли-продажи. Соглашение основано на сильной коммерческой динамике проекта Ksi Lisims LNG, указывается в релизе. Кроме того, в рамках проекта уже заключены договоры купли-продажи с компаниями Shell, TotalEnergies и Uniper на объем 6 миллионов тонн в год, следует из сообщения. Ksi Lisims LNG - тихоокеанский плавучий комплекс для экспорта СПГ, который проектируется недалеко от населенного пункта Гинголкс в Британской Колумбии. Ожидается, что производительность проекта составит 12 миллионов тонн СПГ в год.

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газ, бизнес, shell, totalenergies, uniper