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"Точка невозврата": демократия США не переживет долговой кризис, пишут СМИ - 14.09.2026, ПРАЙМ
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"Точка невозврата": демократия США не переживет долговой кризис, пишут СМИ
"Точка невозврата": демократия США не переживет долговой кризис, пишут СМИ - 14.09.2026, ПРАЙМ
"Точка невозврата": демократия США не переживет долговой кризис, пишут СМИ
США достигли критической точки, когда для выплаты процентов по существующим долгам приходится занимать новые, что ставит под угрозу саму демократию, пишет... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:07+0300
2026-09-14T17:11+0300
сша
госдолг сша
финансы
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. США достигли критической точки, когда для выплаты процентов по существующим долгам приходится занимать новые, что ставит под угрозу саму демократию, пишет экономист Йоахим Клемент в колонке для Reuters."По мере роста стоимости заимствований США страна достигла критической точки, когда ей, возможно, придется выпускать новые долговые обязательства только для того, чтобы выплачивать проценты по существующим", — заявил он.Клемент подчеркнул, что за последние 25 лет федеральный дефицит США вырос до 5,8% ВВП и, по прогнозам, в течение следующих 10 лет будет составлять в среднем 6,1% ВВП. Увеличение дефицита должно привести к постоянно растущему долговому бремени, что грозит сделать страну еще более уязвимой в будущем, добавил он."США теперь придется брать кредиты только для погашения существующего долга. Это может стать опасной точкой невозврата, ввергая США в риск долговой спирали с постоянно растущими процентными расходами и еще большими заимствованиями", — предупредил экономист.По его мнению, если демократически избранные политики не решатся на непопулярные меры — повышение налогов или сокращение пособий, — рынок облигаций может сделать это за них."Результатом могут стать серьезные экономические трудности, способные подорвать и без того низкий уровень доверия американцев к правительству", — подытожил Клемент.
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сша, госдолг сша, финансы, мировая экономика
США, госдолг США, Финансы, Мировая экономика
17:07 14.09.2026 (обновлено: 17:11 14.09.2026)
 
"Точка невозврата": демократия США не переживет долговой кризис, пишут СМИ

Reuters: госдолг США достиг точки, угрожающей демократии

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк" Денежные купюры США.
 Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. США достигли критической точки, когда для выплаты процентов по существующим долгам приходится занимать новые, что ставит под угрозу саму демократию, пишет экономист Йоахим Клемент в колонке для Reuters.
"По мере роста стоимости заимствований США страна достигла критической точки, когда ей, возможно, придется выпускать новые долговые обязательства только для того, чтобы выплачивать проценты по существующим", — заявил он.
Клемент подчеркнул, что за последние 25 лет федеральный дефицит США вырос до 5,8% ВВП и, по прогнозам, в течение следующих 10 лет будет составлять в среднем 6,1% ВВП. Увеличение дефицита должно привести к постоянно растущему долговому бремени, что грозит сделать страну еще более уязвимой в будущем, добавил он.
"США теперь придется брать кредиты только для погашения существующего долга. Это может стать опасной точкой невозврата, ввергая США в риск долговой спирали с постоянно растущими процентными расходами и еще большими заимствованиями", — предупредил экономист.
По его мнению, если демократически избранные политики не решатся на непопулярные меры — повышение налогов или сокращение пособий, — рынок облигаций может сделать это за них.
"Результатом могут стать серьезные экономические трудности, способные подорвать и без того низкий уровень доверия американцев к правительству", — подытожил Клемент.
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