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Доля рубля в расчетах за российский экспорт в Америку выросла до 54%

Доля рубля в расчетах за российский экспорт в Америку выросла до 54% - 14.09.2026, ПРАЙМ

Доля рубля в расчетах за российский экспорт в Америку выросла до 54%

Российская валюта в расчетах за экспорт в страны Америки в июле этого года выросла на 13,4 процентного пункта - до 53,7% с июньских 40,3%, следует из анализа... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T20:13+0300

2026-09-14T20:13+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российская валюта в расчетах за экспорт в страны Америки в июле этого года выросла на 13,4 процентного пункта - до 53,7% с июньских 40,3%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Кроме того, доля рубля выросла в доходах России от экспорта товаров и услуг в Океанию - до 94% с 39,4% месяцем ранее. В расчетах за экспорт с другими странами доля рубля за июль снижалась. Сильнее всего - со странами Карибского бассейна - до 45,1% с июньских 62,3%. Это стало минимумом с декабря 2022 года. На 3,8 процентного пункта снизилась доля рубля в расчетах со странами Азии - до 65%, на 3,5 процентных пункта - с африканскими государствами, до 92%, и на 3 процентных пункта - с Европой, до 71,7%. В целом доля рубля от экспорта по итогам июля составила 66,4% против 69,4% месяцем ранее.

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россия, финансы, азия, европа, банк россии