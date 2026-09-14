https://1prime.ru/20260914/ssha-873289871.html
Доля рубля в расчетах за российский экспорт в Америку выросла до 54%
Доля рубля в расчетах за российский экспорт в Америку выросла до 54% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Доля рубля в расчетах за российский экспорт в Америку выросла до 54%
Российская валюта в расчетах за экспорт в страны Америки в июле этого года выросла на 13,4 процентного пункта - до 53,7% с июньских 40,3%, следует из анализа... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:13+0300
2026-09-14T20:13+0300
2026-09-14T20:17+0300
россия
финансы
азия
европа
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873289871.jpg?1789406223
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российская валюта в расчетах за экспорт в страны Америки в июле этого года выросла на 13,4 процентного пункта - до 53,7% с июньских 40,3%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Кроме того, доля рубля выросла в доходах России от экспорта товаров и услуг в Океанию - до 94% с 39,4% месяцем ранее. В расчетах за экспорт с другими странами доля рубля за июль снижалась. Сильнее всего - со странами Карибского бассейна - до 45,1% с июньских 62,3%. Это стало минимумом с декабря 2022 года. На 3,8 процентного пункта снизилась доля рубля в расчетах со странами Азии - до 65%, на 3,5 процентных пункта - с африканскими государствами, до 92%, и на 3 процентных пункта - с Европой, до 71,7%. В целом доля рубля от экспорта по итогам июля составила 66,4% против 69,4% месяцем ранее.
азия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, азия, европа, банк россии
РОССИЯ, Финансы, АЗИЯ, ЕВРОПА, Банк России
Доля рубля в расчетах за российский экспорт в Америку выросла до 54%
ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт в страны Америки в июле выросла до 53,7%
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российская валюта в расчетах за экспорт в страны Америки в июле этого года выросла на 13,4 процентного пункта - до 53,7% с июньских 40,3%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Кроме того, доля рубля выросла в доходах России от экспорта товаров и услуг в Океанию - до 94% с 39,4% месяцем ранее.
В расчетах за экспорт с другими странами доля рубля за июль снижалась. Сильнее всего - со странами Карибского бассейна - до 45,1% с июньских 62,3%. Это стало минимумом с декабря 2022 года.
На 3,8 процентного пункта снизилась доля рубля в расчетах со странами Азии - до 65%, на 3,5 процентных пункта - с африканскими государствами, до 92%, и на 3 процентных пункта - с Европой, до 71,7%.
В целом доля рубля от экспорта по итогам июля составила 66,4% против 69,4% месяцем ранее.