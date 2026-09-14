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В США начали продажу продуктов с инновационным аналогом белка куриного яйца

В США начали продажу продуктов с инновационным аналогом белка куриного яйца - 14.09.2026, ПРАЙМ

В США начали продажу продуктов с инновационным аналогом белка куриного яйца

Крупнейшие розничные сети США Walmart и Target начали продавать продукты с инновационным аналогом белка куриного яйца, получаемого в результате ферментации... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T20:13+0300

2026-09-14T20:13+0300

2026-09-14T20:19+0300

бизнес

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ВАШИНГТОН, 14 сен – ПРАЙМ. Крупнейшие розничные сети США Walmart и Target начали продавать продукты с инновационным аналогом белка куриного яйца, получаемого в результате ферментации особого вида дрожжей, сообщает издание Post Millennial со ссылкой на данные компании-производителя. "Яйца, полученные из дрожжей, а не от курицы, проникают в ассортимент продуктовых магазинов... Яичный белок OvoPro теперь используется в составе продуктов на полках таких торговых сетей, как Walmart и Target", - пишет издание. Как отмечает создавшая продукт компания Every, спрос на альтернативный белок уже успел продемонстрировать взрывной рост, поскольку только за первые четыре месяца 2026 года производитель получил на 550% больше заказов по сравнению со всем 2025 годом, отмечается в публикации. По данным производителя, OvoPro получают методом так называемой точной ферментации, где вместо птицы задействован микроорганизм Komagataella phaffii — особый вид дрожжей. Как поясняет разработчик, вырабатываемый этими культурами протеин полностью повторяет свойства натурального куриного альбумина и может служить полноценной заменой как сухому яичному белку, так и цельным яйцам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сша, walmart