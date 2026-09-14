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Стоимость СПГ в мире вряд ли снизится в ближайшие полгода - Chevron

Стоимость СПГ в мире вряд ли снизится в ближайшие полгода - Chevron - 14.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость СПГ в мире вряд ли снизится в ближайшие полгода - Chevron

Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в мире едва ли снизится еще примерно ближайшие полгода, передает агентство Блумберг мнение президента дочернего... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T09:57+0300

2026-09-14T09:57+0300

2026-09-14T09:57+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в мире едва ли снизится еще примерно ближайшие полгода, передает агентство Блумберг мнение президента дочернего подразделения в Австралии нефтегазовой компании Chevron Баладжи Кришнамурти (Balaji Krishnamurthy). "Согласно мнению президента австралийского подразделения Chevron Corp, цены на сжиженный природный газ, которые резко выросли с начала войны между Ираном и США, вряд ли упадут в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении. Кришнамурти добавил, что ему трудно представить, что это произойдет в ближайшие полгода. Как сообщает агентство Блумберг, Chevron управляющая соответствующими проектами в Австралии, получила выгоду в связи с ростом цен из-за сокращения экспорта из Катара, который раньше обеспечивал примерно пятую часть от мирового производства сжиженного природного газа. Согласно мнению Кришнамурти, развитие искусственного интеллекта станет ключевым фактором роста спроса на СПГ, при этом Австралия располагает возможностями для строительства центров обработки данных. Он отметил также, что из-за конфликта на Ближнем Востоке клиенты все больше заинтересованы в долгосрочных контрактах на поставку СПГ. "Австралийский СПГ сейчас очень ценится, учитывая его географическую близость к Азии", - приводит Блумберг слова Кришнамурти в кулуарах конференции Gastech в Бангкоке. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.

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газ, мировая экономика, австралия, сша, иран, chevron