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Суд отклонил иск санатория "Актер" к Союзу театральных деятелей

Суд отклонил иск санатория "Актер" к Союзу театральных деятелей - 14.09.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил иск санатория "Актер" к Союзу театральных деятелей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск сочинского санатория "Актер" о взыскании более 75 миллионов рублей с Союза театральных деятелей (СТД) РФ, руководит которым... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:03+0300

2026-09-14T18:03+0300

2026-09-14T18:03+0300

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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск сочинского санатория "Актер" о взыскании более 75 миллионов рублей с Союза театральных деятелей (СТД) РФ, руководит которым Владимир Машков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск поступил в суд в марте. Как пояснили представители сторон в суде, истец просил взыскать задолженность и неустойку по договору реализации путевок за период с 2011 по 2015 год. Ответчик просил иск отклонить, в том числе из-за недоказанности долга и пропуска исковой давности. На сайте Союза театральных деятелей говорится, что санаторий "Актер" - "лучшая здравница СТД РФ по оказанию лечебных услуг". По данным "БИР-Аналитик", в АО "Санаторий "Актер" у СТД чуть больше 27%, остальное – у АО "Тефонд", которое в свою очередь полностью принадлежит союзу.

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бизнес, общество , москва