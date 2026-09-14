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Суд отклонил иск санатория "Актер" к Союзу театральных деятелей
Суд отклонил иск санатория "Актер" к Союзу театральных деятелей - 14.09.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил иск санатория "Актер" к Союзу театральных деятелей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск сочинского санатория "Актер" о взыскании более 75 миллионов рублей с Союза театральных деятелей (СТД) РФ, руководит которым... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:03+0300
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск сочинского санатория "Актер" о взыскании более 75 миллионов рублей с Союза театральных деятелей (СТД) РФ, руководит которым Владимир Машков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск поступил в суд в марте. Как пояснили представители сторон в суде, истец просил взыскать задолженность и неустойку по договору реализации путевок за период с 2011 по 2015 год. Ответчик просил иск отклонить, в том числе из-за недоказанности долга и пропуска исковой давности.
На сайте Союза театральных деятелей говорится, что санаторий "Актер" - "лучшая здравница СТД РФ по оказанию лечебных услуг".
По данным "БИР-Аналитик", в АО "Санаторий "Актер" у СТД чуть больше 27%, остальное – у АО "Тефонд", которое в свою очередь полностью принадлежит союзу.
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Бизнес, Общество , МОСКВА
Суд отклонил иск санатория "Актер" к Союзу театральных деятелей
Суд отклонил иск санатория "Актер" о взыскании 75 миллионов рублей с СТД РФ
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск сочинского санатория "Актер" о взыскании более 75 миллионов рублей с Союза театральных деятелей (СТД) РФ, руководит которым Владимир Машков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск поступил в суд в марте. Как пояснили представители сторон в суде, истец просил взыскать задолженность и неустойку по договору реализации путевок за период с 2011 по 2015 год. Ответчик просил иск отклонить, в том числе из-за недоказанности долга и пропуска исковой давности.
На сайте Союза театральных деятелей говорится, что санаторий "Актер" - "лучшая здравница СТД РФ по оказанию лечебных услуг".
По данным "БИР-Аналитик", в АО "Санаторий "Актер" у СТД чуть больше 27%, остальное – у АО "Тефонд", которое в свою очередь полностью принадлежит союзу.