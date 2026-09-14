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Суд отложил на октябрь спор "Яндекса" с Jaguar Land Rover из-за брендов

Суд отложил на октябрь спор "Яндекса" с Jaguar Land Rover из-за брендов - 14.09.2026, ПРАЙМ

Суд отложил на октябрь спор "Яндекса" с Jaguar Land Rover из-за брендов

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил на 12 октября слушания по иску "Яндекса" к британскому автопроизводителю Jaguar Land Rover, поданному с целью... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:27+0300

2026-09-14T18:27+0300

2026-09-14T18:31+0300

бизнес

россия

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роспатент

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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил на 12 октября слушания по иску "Яндекса" к британскому автопроизводителю Jaguar Land Rover, поданному с целью устранить препятствия для регистрации брендов "Яндекс Ровер", Yandex Rover и Rover, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в пресс-службе суда агентству рассказали, что на заседании в апреле истец ходатайствовал об отложении заседания, ссылаясь на проведение переговоров с целью мирного урегулирования. После этого слушания переносились еще несколько раз. На заседании в июле представитель истца заявил, что "стороны в настоящий момент находятся в завершающей стадии переговоров о мирном урегулировании спора". Этот иск поступил в суд в феврале. Истец просит прекратить правовую охрану на территории России 42 товарных знаков ответчика вследствие их неиспользования. Ранее "Яндекс" подал в Роспатент заявки на регистрацию трех своих обозначений в качестве товарных знаков, но ведомство уведомило его, что они сходны с товарными знаками британской компании "в отношении соответствующих однородных товарных/услуговых позиций". В декабре прошлого года СИП по заявлению "Яндекса" в качестве обеспечительных мер запретил Роспатенту выносить решение по заявкам "Яндекса" до рассмотрения этого иска об аннулировании в России брендов Jaguar Land Rover. Среди конкурирующих товарных знаков Jaguar Land Rover пять международных – Land Rover, Range Rover, Rover 75, Road Rover, Land Rover G4 Challenge – и 37 российских со словесными элементами Land Rover, Rover, Range Rover, "Лэнд Ровер", Jaguar Land Rover Experience, Land Rover Finance и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, яндекс, роспатент