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Суд в Бельгии признал незаконным отказ разморозить активы российского банка

Суд в Бельгии признал незаконным отказ разморозить активы российского банка - 14.09.2026, ПРАЙМ

Суд в Бельгии признал незаконным отказ разморозить активы российского банка

Высший административный суд - Госсовет Бельгии признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы российского BCS Bank, заблокированные в... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T22:32+0300

2026-09-14T22:32+0300

2026-09-14T22:36+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Высший административный суд - Госсовет Бельгии признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы российского BCS Bank, заблокированные в депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий (НРД), и отменил это решение, следует из судебного постановления. Решение может иметь последствия для других владельцев замороженных активов: суд поставил под сомнение законность самого механизма, на основании которого бельгийское Казначейство принимало решения по заявлениям о разблокировке средств. Российский банк обратился к бельгийскому Казначейству еще в январе 2023 года с просьбой разрешить разблокировку принадлежащих ему средств и ценных бумаг, которые находились в Euroclear через НРД. После включения НРД в санкционный список ЕС в июне 2022 года его активы в бельгийском депозитарии были заморожены. В июле 2024 года бельгийское Казначейство отказало BCS Bank в разблокировке. В частности, власти указали, что банк не доказал полного прекращения отношений с НРД и планировал перевести средства после разморозки в финансовое учреждение за пределами ЕС, что, по мнению Казначейства, затрудняло контроль за соблюдением европейских санкций. BCS Bank обжаловал отказ в Госсовете. Суд, в частности, пришел к выводу, что решение было принято "должностным лицом, которому соответствующие полномочия были переданы с нарушением бельгийского законодательства". "Делегирование полномочий генеральному администратору Казначейства не является ни достаточно ограниченным, ни достаточно урегулированным", - говорится в решении. Министр финансов, как указал Госсовет, не установил "никакого принципа или ограничения", обязательного для своего подчиненного при принятии индивидуальных решений. В результате суд признал незаконным министерский акт. "Оспариваемый акт, следовательно, был принят некомпетентным органом", - постановил Госсовет. Суд отменил решение Казначейства от 15 июля 2024 года об отказе BCS Bank в разморозке активов в Euroclear. При этом постановление не означает автоматической разблокировки средств: бельгийским властям предстоит повторно рассмотреть заявление российского банка.

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финансы, банки, бельгия, госсовет, euroclear, нрд