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Бенефициара "Кристалл" оштрафовали на 450 тысяч рублей за неуплату налогов - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Бенефициара "Кристалл" оштрафовали на 450 тысяч рублей за неуплату налогов
Бенефициара "Кристалл" оштрафовали на 450 тысяч рублей за неуплату налогов - 14.09.2026, ПРАЙМ
Бенефициара "Кристалл" оштрафовали на 450 тысяч рублей за неуплату налогов
Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 450 тысяч рублей бенефициара ликеро-водочного ООО "ТД Кристалл" Павла Победкина, признанного виновным в дроблении... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T22:47+0300
2026-09-14T22:48+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 450 тысяч рублей бенефициара ликеро-водочного ООО "ТД Кристалл" Павла Победкина, признанного виновным в дроблении бизнеса, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам в отношении ООО "ТД Кристалл адрес" ИНФНС России №4 провела выездную налоговую проверку. По данным следствия, Победкин в 2018-2020 годах являлся фактическим бенефициаром ООО "ТД Кристалл адрес". С группой лиц по предварительному сговору он совершил уклонение от уплаты налогов с организации ООО "ТД Кристалл" в особо крупном размере, использовал подконтрольные фирмы для так называемого "дробления" бизнеса, указывается в документе. Ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере группой лиц (по пунктам "а", "б" части 2 статьи 199 УК РФ). Как писала газета "Коммерсант", Хамовнический суд Москвы приговорил Победкина к штрафу в размере 450 тысяч рублей. Получить оперативный комментарий суда или следствия РИА Новости не удалось.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
22:47 14.09.2026 (обновлено: 22:48 14.09.2026)
 
Бенефициара "Кристалл" оштрафовали на 450 тысяч рублей за неуплату налогов

Суд оштрафовал на 450 тысяч рублей бенефициара "Кристалл" Победкина за неуплату налогов

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 450 тысяч рублей бенефициара ликеро-водочного ООО "ТД Кристалл" Павла Победкина, признанного виновным в дроблении бизнеса, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам в отношении ООО "ТД Кристалл адрес" ИНФНС России №4 провела выездную налоговую проверку.
По данным следствия, Победкин в 2018-2020 годах являлся фактическим бенефициаром ООО "ТД Кристалл адрес".
С группой лиц по предварительному сговору он совершил уклонение от уплаты налогов с организации ООО "ТД Кристалл" в особо крупном размере, использовал подконтрольные фирмы для так называемого "дробления" бизнеса, указывается в документе.
Ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере группой лиц (по пунктам "а", "б" части 2 статьи 199 УК РФ).
Как писала газета "Коммерсант", Хамовнический суд Москвы приговорил Победкина к штрафу в размере 450 тысяч рублей.
Получить оперативный комментарий суда или следствия РИА Новости не удалось.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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