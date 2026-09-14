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Бенефициара "Кристалл" оштрафовали на 450 тысяч рублей за неуплату налогов

Бенефициара "Кристалл" оштрафовали на 450 тысяч рублей за неуплату налогов - 14.09.2026, ПРАЙМ

Бенефициара "Кристалл" оштрафовали на 450 тысяч рублей за неуплату налогов

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 450 тысяч рублей бенефициара ликеро-водочного ООО "ТД Кристалл" Павла Победкина, признанного виновным в дроблении... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T22:47+0300

2026-09-14T22:47+0300

2026-09-14T22:48+0300

бизнес

россия

москва

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 450 тысяч рублей бенефициара ликеро-водочного ООО "ТД Кристалл" Павла Победкина, признанного виновным в дроблении бизнеса, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам в отношении ООО "ТД Кристалл адрес" ИНФНС России №4 провела выездную налоговую проверку. По данным следствия, Победкин в 2018-2020 годах являлся фактическим бенефициаром ООО "ТД Кристалл адрес". С группой лиц по предварительному сговору он совершил уклонение от уплаты налогов с организации ООО "ТД Кристалл" в особо крупном размере, использовал подконтрольные фирмы для так называемого "дробления" бизнеса, указывается в документе. Ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере группой лиц (по пунктам "а", "б" части 2 статьи 199 УК РФ). Как писала газета "Коммерсант", Хамовнический суд Москвы приговорил Победкина к штрафу в размере 450 тысяч рублей. Получить оперативный комментарий суда или следствия РИА Новости не удалось.

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