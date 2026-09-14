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Таиланд ознакомил БРИКС с программой "Таиланд - Африка"

Таиланд ознакомил БРИКС с программой "Таиланд - Африка" - 14.09.2026, ПРАЙМ

Таиланд ознакомил БРИКС с программой "Таиланд - Африка"

Таиланд ознакомил лидеров стран-членов и партнеров БРИКС со своей программой "Таиланд - Африка" и предложил странам изучить экономический опыт ее выполнения и... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T08:54+0300

2026-09-14T08:54+0300

2026-09-14T08:54+0300

мировая экономика

таиланд

нигерия

африка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – ПРАЙМ. Таиланд ознакомил лидеров стран-членов и партнеров БРИКС со своей программой "Таиланд - Африка" и предложил странам изучить экономический опыт ее выполнения и принципы, на которых она основана, сообщил журналистам вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео. "Мы рассказали на саммите о нашей инициативе "Таиланд - Африка" и предложили вниманию стран БРИКС опыт выполнения этой программы и принципы, на которых она основана. Мы сосредоточили внимание на таких странах, как Эфиопия и Нигерия, отдавая приоритет долгосрочным и взаимовыгодным отношениям. Наш подход сочетает торговлю и инвестиции с содействием развитию", - сказал он на брифинге по итогам завершившегося в воскресенье саммита БРИКС. Вице-премьер рассказал, что во время недавнего визита в Нигерию его сопровождали специалисты по сельскохозяйственным дисциплинам из Касетсатского университета в Бангкоке и руководители Таиландского агентства международного сотрудничества, которое курирует таиландские зарубежные проекты по оказанию помощи в устойчивом развитии. Одной из программ, которой они занимались, была программа передачи опыта и технологий разведения сомообразных рыб. "В Африке водятся поистине огромные сомы. Однако местные специалисты еще не владеют технологиями их разведения, из-за чего показатели продуктивности у них были нестабильными", - рассказал вице-премьер. Он сообщил, что Таиланд направил в Нигерию и другие страны Африки своих экспертов, которые начали обучать местных фермеров методам повышения продуктивности при разведении сомов и внедряли сельскохозяйственную технику, которая была проста в эксплуатации и хорошо подходила для местных условий. "Следующим этапом после повышения производительности хозяйств и их выхода на коммерческие масштабы деятельности становятся инвестиции нашего частного сектора в пищевое производство на их базе, тоже с передачей соответствующих технологий и помощью в их освоении", - рассказал Пхуангкеткео. В Таиланде разнообразные блюда из сомообразных являются одним из основных продуктов из мяса пресноводных рыб. В стране существуют сотни хозяйств, специализирующихся на разведении сомов разных видов.

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мировая экономика, таиланд, нигерия, африка