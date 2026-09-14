Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Таиланд ознакомил БРИКС с программой "Таиланд - Африка" - 14.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260914/tailand-873260089.html
Таиланд ознакомил БРИКС с программой "Таиланд - Африка"
Таиланд ознакомил БРИКС с программой "Таиланд - Африка" - 14.09.2026, ПРАЙМ
Таиланд ознакомил БРИКС с программой "Таиланд - Африка"
Таиланд ознакомил лидеров стран-членов и партнеров БРИКС со своей программой "Таиланд - Африка" и предложил странам изучить экономический опыт ее выполнения и... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:54+0300
2026-09-14T08:54+0300
мировая экономика
таиланд
нигерия
африка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873260089.jpg?1789365264
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – ПРАЙМ. Таиланд ознакомил лидеров стран-членов и партнеров БРИКС со своей программой "Таиланд - Африка" и предложил странам изучить экономический опыт ее выполнения и принципы, на которых она основана, сообщил журналистам вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео. "Мы рассказали на саммите о нашей инициативе "Таиланд - Африка" и предложили вниманию стран БРИКС опыт выполнения этой программы и принципы, на которых она основана. Мы сосредоточили внимание на таких странах, как Эфиопия и Нигерия, отдавая приоритет долгосрочным и взаимовыгодным отношениям. Наш подход сочетает торговлю и инвестиции с содействием развитию", - сказал он на брифинге по итогам завершившегося в воскресенье саммита БРИКС. Вице-премьер рассказал, что во время недавнего визита в Нигерию его сопровождали специалисты по сельскохозяйственным дисциплинам из Касетсатского университета в Бангкоке и руководители Таиландского агентства международного сотрудничества, которое курирует таиландские зарубежные проекты по оказанию помощи в устойчивом развитии. Одной из программ, которой они занимались, была программа передачи опыта и технологий разведения сомообразных рыб. "В Африке водятся поистине огромные сомы. Однако местные специалисты еще не владеют технологиями их разведения, из-за чего показатели продуктивности у них были нестабильными", - рассказал вице-премьер. Он сообщил, что Таиланд направил в Нигерию и другие страны Африки своих экспертов, которые начали обучать местных фермеров методам повышения продуктивности при разведении сомов и внедряли сельскохозяйственную технику, которая была проста в эксплуатации и хорошо подходила для местных условий. "Следующим этапом после повышения производительности хозяйств и их выхода на коммерческие масштабы деятельности становятся инвестиции нашего частного сектора в пищевое производство на их базе, тоже с передачей соответствующих технологий и помощью в их освоении", - рассказал Пхуангкеткео. В Таиланде разнообразные блюда из сомообразных являются одним из основных продуктов из мяса пресноводных рыб. В стране существуют сотни хозяйств, специализирующихся на разведении сомов разных видов.
таиланд
нигерия
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, таиланд, нигерия, африка
Мировая экономика, ТАИЛАНД, Нигерия, АФРИКА
08:54 14.09.2026
 
Таиланд ознакомил БРИКС с программой "Таиланд - Африка"

Таиланд предложил странам БРИКС изучить опыт выполнения программы "Таиланд - Африка"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – ПРАЙМ. Таиланд ознакомил лидеров стран-членов и партнеров БРИКС со своей программой "Таиланд - Африка" и предложил странам изучить экономический опыт ее выполнения и принципы, на которых она основана, сообщил журналистам вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.
"Мы рассказали на саммите о нашей инициативе "Таиланд - Африка" и предложили вниманию стран БРИКС опыт выполнения этой программы и принципы, на которых она основана. Мы сосредоточили внимание на таких странах, как Эфиопия и Нигерия, отдавая приоритет долгосрочным и взаимовыгодным отношениям. Наш подход сочетает торговлю и инвестиции с содействием развитию", - сказал он на брифинге по итогам завершившегося в воскресенье саммита БРИКС.
Вице-премьер рассказал, что во время недавнего визита в Нигерию его сопровождали специалисты по сельскохозяйственным дисциплинам из Касетсатского университета в Бангкоке и руководители Таиландского агентства международного сотрудничества, которое курирует таиландские зарубежные проекты по оказанию помощи в устойчивом развитии. Одной из программ, которой они занимались, была программа передачи опыта и технологий разведения сомообразных рыб.
"В Африке водятся поистине огромные сомы. Однако местные специалисты еще не владеют технологиями их разведения, из-за чего показатели продуктивности у них были нестабильными", - рассказал вице-премьер.
Он сообщил, что Таиланд направил в Нигерию и другие страны Африки своих экспертов, которые начали обучать местных фермеров методам повышения продуктивности при разведении сомов и внедряли сельскохозяйственную технику, которая была проста в эксплуатации и хорошо подходила для местных условий.
"Следующим этапом после повышения производительности хозяйств и их выхода на коммерческие масштабы деятельности становятся инвестиции нашего частного сектора в пищевое производство на их базе, тоже с передачей соответствующих технологий и помощью в их освоении", - рассказал Пхуангкеткео.
В Таиланде разнообразные блюда из сомообразных являются одним из основных продуктов из мяса пресноводных рыб. В стране существуют сотни хозяйств, специализирующихся на разведении сомов разных видов.
 
Мировая экономикаТАИЛАНДНигерияАФРИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала