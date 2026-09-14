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В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты - 14.09.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова - Росавиация. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T20:43+0300

2026-09-14T20:43+0300

2026-09-14T20:43+0300

бизнес

росавиация

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова - Росавиация. "Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, росавиация