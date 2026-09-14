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"В пику банкам": Трамп продвигает закон о крипте

"В пику банкам": Трамп продвигает закон о крипте - 14.09.2026, ПРАЙМ

"В пику банкам": Трамп продвигает закон о крипте

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон Clarity Act, который может значительно усилить криптоиндустрию и интегрировать её в финансовую... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:19+0300

2026-09-14T17:19+0300

2026-09-14T17:19+0300

финансы

сша

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МОСКВА, 14 сент — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон Clarity Act, который может значительно усилить криптоиндустрию и интегрировать её в финансовую систему, пишет Bloomberg. На встрече в Белом доме он назвал руководителей Coinbase и Gemini "одними из величайших", однако банковские гиганты на мероприятие приглашены не были."Нам нужно, чтобы Конгресс сделал следующий шаг и принял Clarity Act — справедливую версию Clarity Act", — заявил Трамп.Банковская отрасль выступает против законопроекта, утверждая, что он позволит криптофирмам выплачивать проценты по стейблкоинам, что приведёт к оттоку депозитов. Американская банковская ассоциация заявила, что поддерживает инновации, но "только при наличии разумных ограничений". Сенаторы-республиканцы выпустили финальную версию законопроекта, добавив новые этические нормы для президента и других выборных лиц, владеющих криптовалютами.Криптоиндустрия за последние годы потратила сотни миллионов долларов на лоббирование и уже добилась ряда успехов, включая закон о регулировании стейблкоинов. По словам экспертов, банки проиграли в политической борьбе, так как Трамп осознал, что криптовалюты стали для него крупнейшим источником дохода. Однако окончательная судьба законопроекта остаётся неопределённой: банковские группы продолжают сопротивляться, а демократы требуют более жёстких этических норм.

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финансы, сша, дональд трамп, coinbase, bloomberg