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"В пику банкам": Трамп продвигает закон о крипте - 14.09.2026, ПРАЙМ
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"В пику банкам": Трамп продвигает закон о крипте
"В пику банкам": Трамп продвигает закон о крипте - 14.09.2026, ПРАЙМ
"В пику банкам": Трамп продвигает закон о крипте
Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон Clarity Act, который может значительно усилить криптоиндустрию и интегрировать её в финансовую... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:19+0300
2026-09-14T17:19+0300
финансы
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 14 сент — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон Clarity Act, который может значительно усилить криптоиндустрию и интегрировать её в финансовую систему, пишет Bloomberg. На встрече в Белом доме он назвал руководителей Coinbase и Gemini "одними из величайших", однако банковские гиганты на мероприятие приглашены не были."Нам нужно, чтобы Конгресс сделал следующий шаг и принял Clarity Act — справедливую версию Clarity Act", — заявил Трамп.Банковская отрасль выступает против законопроекта, утверждая, что он позволит криптофирмам выплачивать проценты по стейблкоинам, что приведёт к оттоку депозитов. Американская банковская ассоциация заявила, что поддерживает инновации, но "только при наличии разумных ограничений". Сенаторы-республиканцы выпустили финальную версию законопроекта, добавив новые этические нормы для президента и других выборных лиц, владеющих криптовалютами.Криптоиндустрия за последние годы потратила сотни миллионов долларов на лоббирование и уже добилась ряда успехов, включая закон о регулировании стейблкоинов. По словам экспертов, банки проиграли в политической борьбе, так как Трамп осознал, что криптовалюты стали для него крупнейшим источником дохода. Однако окончательная судьба законопроекта остаётся неопределённой: банковские группы продолжают сопротивляться, а демократы требуют более жёстких этических норм.
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финансы, сша, дональд трамп, coinbase, bloomberg
Финансы, США, Дональд Трамп, Coinbase, Bloomberg
17:19 14.09.2026
 
"В пику банкам": Трамп продвигает закон о крипте

Bloomberg: банковская отрасль опасается оттока депозитов из-за выплат по стейблкоинам

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 14 сент — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон Clarity Act, который может значительно усилить криптоиндустрию и интегрировать её в финансовую систему, пишет Bloomberg. На встрече в Белом доме он назвал руководителей Coinbase и Gemini "одними из величайших", однако банковские гиганты на мероприятие приглашены не были.
"Нам нужно, чтобы Конгресс сделал следующий шаг и принял Clarity Act — справедливую версию Clarity Act", — заявил Трамп.
Банковская отрасль выступает против законопроекта, утверждая, что он позволит криптофирмам выплачивать проценты по стейблкоинам, что приведёт к оттоку депозитов. Американская банковская ассоциация заявила, что поддерживает инновации, но "только при наличии разумных ограничений". Сенаторы-республиканцы выпустили финальную версию законопроекта, добавив новые этические нормы для президента и других выборных лиц, владеющих криптовалютами.
Криптоиндустрия за последние годы потратила сотни миллионов долларов на лоббирование и уже добилась ряда успехов, включая закон о регулировании стейблкоинов. По словам экспертов, банки проиграли в политической борьбе, так как Трамп осознал, что криптовалюты стали для него крупнейшим источником дохода. Однако окончательная судьба законопроекта остаётся неопределённой: банковские группы продолжают сопротивляться, а демократы требуют более жёстких этических норм.
 
ФинансыСШАДональд ТрампCoinbaseBloomberg
 
 
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