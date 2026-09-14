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Трамп ответил на вопрос о ведении мирного диалога с Ираном
Трамп ответил на вопрос о ведении мирного диалога с Ираном - 14.09.2026, ПРАЙМ
Трамп ответил на вопрос о ведении мирного диалога с Ираном
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что намерен принять решение о целесообразности ведения мирного диалога с Ираном. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:29+0300
2026-09-14T19:29+0300
2026-09-14T19:29+0300
сша
иран
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что намерен принять решение о целесообразности ведения мирного диалога с Ираном. "Иран хочет заключить сделку, быстро и решительно. Я приму решение о том, стоит ли США вступать в переговоры или нет - концепция, к которой мы открыты", - написал Трамп в Truth Social. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
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сша, иран, дональд трамп
Трамп ответил на вопрос о ведении мирного диалога с Ираном
Трамп заявил, что примет решение о целесообразности ведения мирного диалога с Ираном