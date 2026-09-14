https://1prime.ru/20260914/tramp-873286582.html

Трамп ответил на вопрос о ведении мирного диалога с Ираном

Трамп ответил на вопрос о ведении мирного диалога с Ираном - 14.09.2026, ПРАЙМ

Трамп ответил на вопрос о ведении мирного диалога с Ираном

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что намерен принять решение о целесообразности ведения мирного диалога с Ираном. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:29+0300

2026-09-14T19:29+0300

2026-09-14T19:29+0300

сша

иран

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873286582.jpg?1789403343

ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что намерен принять решение о целесообразности ведения мирного диалога с Ираном. "Иран хочет заключить сделку, быстро и решительно. Я приму решение о том, стоит ли США вступать в переговоры или нет - концепция, к которой мы открыты", - написал Трамп в Truth Social. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, дональд трамп