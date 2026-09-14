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Трамп назвал надувательством утверждения о том, что ИИ захватит мир
Трамп назвал надувательством утверждения о том, что ИИ захватит мир - 14.09.2026, ПРАЙМ
Трамп назвал надувательством утверждения о том, что ИИ захватит мир
Президент США Дональд Трамп назвал надувательством утверждения о том, что ИИ захватит мир и уничтожит человечество. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T21:10+0300
2026-09-14T21:10+0300
2026-09-14T21:10+0300
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ВАШИНГТОН, 14 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал надувательством утверждения о том, что ИИ захватит мир и уничтожит человечество. "ИИ захватит мир, уничтожит человечество и все остальные плохие вещи - это надувательство", - написал американский лидер в соцсети Truth Social. По его словам, это ничем не отличается от прочих надувательств, в том числе связанных с расследованием о его якобы связях с Россией.
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общество , сша, дональд трамп, ии, искусственный интеллект
Общество , США, Дональд Трамп, ИИ, искусственный интеллект
Трамп назвал надувательством утверждения о том, что ИИ захватит мир
Трамп: утверждения о том, что ИИ захватит мир и уничтожит человечество, надувательство
ВАШИНГТОН, 14 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал надувательством утверждения о том, что ИИ захватит мир и уничтожит человечество.
"ИИ захватит мир, уничтожит человечество и все остальные плохие вещи - это надувательство", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
По его словам, это ничем не отличается от прочих надувательств, в том числе связанных с расследованием о его якобы связях с Россией.