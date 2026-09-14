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Трамп назвал надувательством утверждения о том, что ИИ захватит мир

Трамп назвал надувательством утверждения о том, что ИИ захватит мир - 14.09.2026, ПРАЙМ

Трамп назвал надувательством утверждения о том, что ИИ захватит мир

Президент США Дональд Трамп назвал надувательством утверждения о том, что ИИ захватит мир и уничтожит человечество. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T21:10+0300

2026-09-14T21:10+0300

2026-09-14T21:10+0300

общество

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дональд трамп

ии

искусственный интеллект

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ВАШИНГТОН, 14 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал надувательством утверждения о том, что ИИ захватит мир и уничтожит человечество. "ИИ захватит мир, уничтожит человечество и все остальные плохие вещи - это надувательство", - написал американский лидер в соцсети Truth Social. По его словам, это ничем не отличается от прочих надувательств, в том числе связанных с расследованием о его якобы связях с Россией.

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общество , сша, дональд трамп, ии, искусственный интеллект