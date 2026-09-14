https://1prime.ru/20260914/transformatsija-873278663.html

Экологическая трансформация отелей Китая выходит на массовый рынок

Экологическая трансформация отелей Китая выходит на массовый рынок - 14.09.2026, ПРАЙМ

Экологическая трансформация отелей Китая выходит на массовый рынок

Экологическая трансформация гостиничного сектора Китая выходит за пределы элитных отелей на массовый рынок за счет включения бюджетных и сетевых гостиниц в... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:05+0300

2026-09-14T16:05+0300

2026-09-14T16:05+0300

бизнес

мировая экономика

китай

пекин

booking

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873278663.jpg?1789391143

ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Экологическая трансформация гостиничного сектора Китая выходит за пределы элитных отелей на массовый рынок за счет включения бюджетных и сетевых гостиниц в систему госстандартов "зеленых отелей", сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) по итогам ярмарки CIFTIS-2026. "В рамках ярмарки представлены инновации в экостандартах, деловом туризме, больших данных и партнерстве, что знаменует переход отелей в период 15-й пятилетки от простой экономии ресурсов к зеленому росту и низкоуглеродной практике", - передает CCTV. В поддержку проекта сервисы Booking.com, Ctrip Corporate Travel и Meituan вводят специальную маркировку "зеленый отель" и приоритет в выдаче поиска. Сейчас проект охватывает почти 3,7 тысячи "зеленых отелей" по всему Китаю, а продажи через онлайн-трансляцию превысили 22,5 миллиона долларов. Презентация прошла в Пекине на ярмарке CIFTIS-2026. В рамках проекта Китайская ассоциация отелей совместно с экспертными центрами TÜV Rheinland и SGS, а также отельными операторами Accor и Huazhu дала официальный старт программе "Новое будущее зеленых отелей".

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, китай, пекин, booking