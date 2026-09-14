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Экологическая трансформация отелей Китая выходит на массовый рынок - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Экологическая трансформация отелей Китая выходит на массовый рынок
Экологическая трансформация отелей Китая выходит на массовый рынок - 14.09.2026, ПРАЙМ
Экологическая трансформация отелей Китая выходит на массовый рынок
Экологическая трансформация гостиничного сектора Китая выходит за пределы элитных отелей на массовый рынок за счет включения бюджетных и сетевых гостиниц в... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:05+0300
2026-09-14T16:05+0300
бизнес
мировая экономика
китай
пекин
booking
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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Экологическая трансформация гостиничного сектора Китая выходит за пределы элитных отелей на массовый рынок за счет включения бюджетных и сетевых гостиниц в систему госстандартов "зеленых отелей", сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) по итогам ярмарки CIFTIS-2026. "В рамках ярмарки представлены инновации в экостандартах, деловом туризме, больших данных и партнерстве, что знаменует переход отелей в период 15-й пятилетки от простой экономии ресурсов к зеленому росту и низкоуглеродной практике", - передает CCTV. В поддержку проекта сервисы Booking.com, Ctrip Corporate Travel и Meituan вводят специальную маркировку "зеленый отель" и приоритет в выдаче поиска. Сейчас проект охватывает почти 3,7 тысячи "зеленых отелей" по всему Китаю, а продажи через онлайн-трансляцию превысили 22,5 миллиона долларов. Презентация прошла в Пекине на ярмарке CIFTIS-2026. В рамках проекта Китайская ассоциация отелей совместно с экспертными центрами TÜV Rheinland и SGS, а также отельными операторами Accor и Huazhu дала официальный старт программе "Новое будущее зеленых отелей".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, мировая экономика, китай, пекин, booking
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, Booking
16:05 14.09.2026
 
Экологическая трансформация отелей Китая выходит на массовый рынок

CCTV: эко трансформация гостиничного сектора Китая выходит на массовый рынок

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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Экологическая трансформация гостиничного сектора Китая выходит за пределы элитных отелей на массовый рынок за счет включения бюджетных и сетевых гостиниц в систему госстандартов "зеленых отелей", сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) по итогам ярмарки CIFTIS-2026.
"В рамках ярмарки представлены инновации в экостандартах, деловом туризме, больших данных и партнерстве, что знаменует переход отелей в период 15-й пятилетки от простой экономии ресурсов к зеленому росту и низкоуглеродной практике", - передает CCTV.
В поддержку проекта сервисы Booking.com, Ctrip Corporate Travel и Meituan вводят специальную маркировку "зеленый отель" и приоритет в выдаче поиска.
Сейчас проект охватывает почти 3,7 тысячи "зеленых отелей" по всему Китаю, а продажи через онлайн-трансляцию превысили 22,5 миллиона долларов.
Презентация прошла в Пекине на ярмарке CIFTIS-2026. В рамках проекта Китайская ассоциация отелей совместно с экспертными центрами TÜV Rheinland и SGS, а также отельными операторами Accor и Huazhu дала официальный старт программе "Новое будущее зеленых отелей".
 
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