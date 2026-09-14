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ЦБ и ФСБ оценили проведение удаленной идентификации клиентов по видеосвязи

ЦБ и ФСБ оценили проведение удаленной идентификации клиентов по видеосвязи - 14.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ и ФСБ оценили проведение удаленной идентификации клиентов по видеосвязи

Банк России и ФСБ оценивают проведение безопасной удаленной идентификации клиентов по видеосвязи, сообщается в проекте регулятора "Основные направления развития | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:02+0300

2026-09-14T16:02+0300

2026-09-14T16:02+0300

финансы

технологии

банки

эльвира набиуллина

фсб

банк россии

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России и ФСБ оценивают проведение безопасной удаленной идентификации клиентов по видеосвязи, сообщается в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов". "Банк России продолжит реализацию иных ЭПР (экспериментальных правовых режимов – ред.) на финансовом рынке. Так, совместно с ФСБ России оценивается возможность реализации ЭПР по проведению безопасной удаленной идентификации клиентов с использованием видеосвязи", – говорится в материале. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса в июле отмечала, что регулятор видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи, несколько банков участвуют в пилоте. Однако пока на российском рынке нет технических решений для полной реализации проекта, уточнила она. По словам Набиуллиной, такая видеосвязь должна быть защищенной и надежной, чтобы ей не могли воспользоваться мошенники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, технологии, банки, эльвира набиуллина, фсб, банк россии