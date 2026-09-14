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ЦБ и ФСБ оценили проведение удаленной идентификации клиентов по видеосвязи
ЦБ и ФСБ оценили проведение удаленной идентификации клиентов по видеосвязи - 14.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ и ФСБ оценили проведение удаленной идентификации клиентов по видеосвязи
Банк России и ФСБ оценивают проведение безопасной удаленной идентификации клиентов по видеосвязи, сообщается в проекте регулятора "Основные направления развития | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:02+0300
2026-09-14T16:02+0300
2026-09-14T16:02+0300
финансы
технологии
банки
эльвира набиуллина
фсб
банк россии
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России и ФСБ оценивают проведение безопасной удаленной идентификации клиентов по видеосвязи, сообщается в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов".
"Банк России продолжит реализацию иных ЭПР (экспериментальных правовых режимов – ред.) на финансовом рынке. Так, совместно с ФСБ России оценивается возможность реализации ЭПР по проведению безопасной удаленной идентификации клиентов с использованием видеосвязи", – говорится в материале.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса в июле отмечала, что регулятор видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи, несколько банков участвуют в пилоте. Однако пока на российском рынке нет технических решений для полной реализации проекта, уточнила она. По словам Набиуллиной, такая видеосвязь должна быть защищенной и надежной, чтобы ей не могли воспользоваться мошенники.
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финансы, технологии, банки, эльвира набиуллина, фсб, банк россии
Финансы, Технологии, Банки, Эльвира Набиуллина, ФСБ, Банк России
ЦБ и ФСБ оценили проведение удаленной идентификации клиентов по видеосвязи
Банк России и ФСБ оценивают проведение безопасной идентификации клиентов по видеосвязи
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России и ФСБ оценивают проведение безопасной удаленной идентификации клиентов по видеосвязи, сообщается в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов".
"Банк России продолжит реализацию иных ЭПР (экспериментальных правовых режимов – ред.) на финансовом рынке. Так, совместно с ФСБ России оценивается возможность реализации ЭПР по проведению безопасной удаленной идентификации клиентов с использованием видеосвязи", – говорится в материале.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса в июле отмечала, что регулятор видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи, несколько банков участвуют в пилоте. Однако пока на российском рынке нет технических решений для полной реализации проекта, уточнила она. По словам Набиуллиной, такая видеосвязь должна быть защищенной и надежной, чтобы ей не могли воспользоваться мошенники.