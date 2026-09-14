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ЦБ планирует снизить взносы в ФОСВ по долгосрочным вкладам и счетам эскроу
ЦБ планирует снизить взносы в ФОСВ по долгосрочным вкладам и счетам эскроу - 14.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ планирует снизить взносы в ФОСВ по долгосрочным вкладам и счетам эскроу
Банк России планирует снизить взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по долгосрочным вкладам и счетам эскроу, сообщается в проекте регулятора... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:11+0300
2026-09-14T16:11+0300
2026-09-14T16:11+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует снизить взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по долгосрочным вкладам и счетам эскроу, сообщается в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов".
"В целях стимулирования роста доли долгосрочного фондирования планируется повысить лимит страхового возмещения по рублевым вкладам от трех лет и безотзывным сберегательным сертификатам в рублях от одного года до трех лет – до 2 миллионов рублей, по каждому виду счета эскроу для покупки жилья – до 30 миллионов рублей, а также снизить взносы по ним в ФОСВ", - говорится в документе.
Банк России поясняет, что банки смогут предлагать по таким вкладам выгодные ставки, что, наряду с увеличенным размером страхового покрытия, сделает их привлекательными для людей.
Предполагается, что изменения вступят в силу в следующем году, отмечает ЦБ.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ планирует снизить взносы в ФОСВ по долгосрочным вкладам и счетам эскроу
ЦБ планирует снизить взносы в ФОСВ по долгосрочным вкладам и счетам эскроу
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует снизить взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по долгосрочным вкладам и счетам эскроу, сообщается в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов".
"В целях стимулирования роста доли долгосрочного фондирования планируется повысить лимит страхового возмещения по рублевым вкладам от трех лет и безотзывным сберегательным сертификатам в рублях от одного года до трех лет – до 2 миллионов рублей, по каждому виду счета эскроу для покупки жилья – до 30 миллионов рублей, а также снизить взносы по ним в ФОСВ", - говорится в документе.
Банк России поясняет, что банки смогут предлагать по таким вкладам выгодные ставки, что, наряду с увеличенным размером страхового покрытия, сделает их привлекательными для людей.
Предполагается, что изменения вступят в силу в следующем году, отмечает ЦБ.