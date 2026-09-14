https://1prime.ru/20260914/tsb-873278859.html

ЦБ планирует снизить взносы в ФОСВ по долгосрочным вкладам и счетам эскроу

ЦБ планирует снизить взносы в ФОСВ по долгосрочным вкладам и счетам эскроу - 14.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ планирует снизить взносы в ФОСВ по долгосрочным вкладам и счетам эскроу

Банк России планирует снизить взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по долгосрочным вкладам и счетам эскроу, сообщается в проекте регулятора... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:11+0300

2026-09-14T16:11+0300

2026-09-14T16:11+0300

финансы

банки

россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873278859.jpg?1789391506

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует снизить взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по долгосрочным вкладам и счетам эскроу, сообщается в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов". "В целях стимулирования роста доли долгосрочного фондирования планируется повысить лимит страхового возмещения по рублевым вкладам от трех лет и безотзывным сберегательным сертификатам в рублях от одного года до трех лет – до 2 миллионов рублей, по каждому виду счета эскроу для покупки жилья – до 30 миллионов рублей, а также снизить взносы по ним в ФОСВ", - говорится в документе. Банк России поясняет, что банки смогут предлагать по таким вкладам выгодные ставки, что, наряду с увеличенным размером страхового покрытия, сделает их привлекательными для людей. Предполагается, что изменения вступят в силу в следующем году, отмечает ЦБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россии