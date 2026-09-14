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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса России выросло

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса России выросло - 14.09.2026, ПРАЙМ

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса России выросло

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле выросло до 33,9 миллиарда долларов с 21,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года, | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:11+0300

2026-09-14T16:11+0300

2026-09-14T16:11+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле выросло до 33,9 миллиарда долларов с 21,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Банка России. "В январе-июле 2026 года положительное сальдо счета текущих операций увеличилось до 33,9 миллиарда долларов США с 21,5 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2025 года, основной вклад внес рост стоимостного объема экспорта товаров", - сообщил регулятор. "Профицит счета текущих операций в июле 2026 года составил 1,7 миллиардов долларов США (уточненный показатель июня 2026 года – 4,5 миллиарда долларов США; июль 2025 года – 1,0 миллиард долларов США). Увеличение показателя относительно июля 2025 года связано с опережающим ростом экспорта товаров по сравнению с импортом", - отметил также ЦБ.

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финансы, россия, банки, сша, банк россии