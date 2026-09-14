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ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях - 14.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях
ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях - 14.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях
Банк России расширил сервис сообщений о контролирующих лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей,... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:38+0300
2026-09-14T16:42+0300
финансы
банки
россия
банк россии
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России расширил сервис сообщений о контролирующих лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей, сообщается на сайте регулятора. "Банк России добавил в сервис анонимного информирования новую возможность – сообщать о людях, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей", - говорится в сообщении. Теневые руководители – это люди, которые могут реально принимать решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не числятся в руководстве, поясняет ЦБ. В качестве примера регулятор приводит следующее: советники или помощники, которые на практике дают все указания, лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией, также те, кто может принуждать официальное руководство к определенным действиям. "Анонимность заявителя гарантирована: Банк России не запрашивает персональные данные и обеспечивает конфиденциальность", - отметили в ЦБ.
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192
40
192
40
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5
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
16:38 14.09.2026 (обновлено: 16:42 14.09.2026)
 
ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях

ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях организаций

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России расширил сервис сообщений о контролирующих лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России добавил в сервис анонимного информирования новую возможность – сообщать о людях, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей", - говорится в сообщении.
Теневые руководители – это люди, которые могут реально принимать решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не числятся в руководстве, поясняет ЦБ.
В качестве примера регулятор приводит следующее: советники или помощники, которые на практике дают все указания, лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией, также те, кто может принуждать официальное руководство к определенным действиям.
"Анонимность заявителя гарантирована: Банк России не запрашивает персональные данные и обеспечивает конфиденциальность", - отметили в ЦБ.
 
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