https://1prime.ru/20260914/tsb-873279773.html
ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях
ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях - 14.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях
Банк России расширил сервис сообщений о контролирующих лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей,... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:38+0300
2026-09-14T16:38+0300
2026-09-14T16:42+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873279773.jpg?1789393331
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России расширил сервис сообщений о контролирующих лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей, сообщается на сайте регулятора. "Банк России добавил в сервис анонимного информирования новую возможность – сообщать о людях, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей", - говорится в сообщении. Теневые руководители – это люди, которые могут реально принимать решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не числятся в руководстве, поясняет ЦБ. В качестве примера регулятор приводит следующее: советники или помощники, которые на практике дают все указания, лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией, также те, кто может принуждать официальное руководство к определенным действиям. "Анонимность заявителя гарантирована: Банк России не запрашивает персональные данные и обеспечивает конфиденциальность", - отметили в ЦБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях
ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях организаций
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России расширил сервис сообщений о контролирующих лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России добавил в сервис анонимного информирования новую возможность – сообщать о людях, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей", - говорится в сообщении.
Теневые руководители – это люди, которые могут реально принимать решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не числятся в руководстве, поясняет ЦБ.
В качестве примера регулятор приводит следующее: советники или помощники, которые на практике дают все указания, лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией, также те, кто может принуждать официальное руководство к определенным действиям.
"Анонимность заявителя гарантирована: Банк России не запрашивает персональные данные и обеспечивает конфиденциальность", - отметили в ЦБ.