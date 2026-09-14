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ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях

ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях - 14.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ расширил сервис сообщений о теневых руководителях

Банк России расширил сервис сообщений о контролирующих лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей,... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:38+0300

2026-09-14T16:38+0300

2026-09-14T16:42+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России расширил сервис сообщений о контролирующих лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей, сообщается на сайте регулятора. "Банк России добавил в сервис анонимного информирования новую возможность – сообщать о людях, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей", - говорится в сообщении. Теневые руководители – это люди, которые могут реально принимать решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не числятся в руководстве, поясняет ЦБ. В качестве примера регулятор приводит следующее: советники или помощники, которые на практике дают все указания, лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией, также те, кто может принуждать официальное руководство к определенным действиям. "Анонимность заявителя гарантирована: Банк России не запрашивает персональные данные и обеспечивает конфиденциальность", - отметили в ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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