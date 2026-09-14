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ЦБ продолжит содействовать внедрению ИИ для повышения качества финуслуг

ЦБ продолжит содействовать внедрению ИИ для повышения качества финуслуг - 14.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ продолжит содействовать внедрению ИИ для повышения качества финуслуг

Банк России планирует продолжить содействовать внедрению искусственного интеллекта в качестве одного из инструментов повышения качества финансовых услуг,... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:21+0300

2026-09-14T17:21+0300

2026-09-14T17:21+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует продолжить содействовать внедрению искусственного интеллекта в качестве одного из инструментов повышения качества финансовых услуг, сообщается в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов". "Банк России планирует оценить потенциал и продолжит содействовать внедрению ИИ в качестве одного из инструментов повышения качества финансовых услуг в дополнение к ключевому информационному документу, защиты и восстановления прав потребителей финансовых услуг в связи с расширением его использования финансовыми организациями при оказании услуг потребителям", - говорится в документе. Использование ИИ для подбора финансовых продуктов с учетом индивидуальных потребностей пользователя, формирование персонализированных рекомендаций и предоставление ИИ-резюме условий финансовых продуктов может упростить восприятие информации, в том числе о рисках, связанных с приобретением финансовой услуги потребителем, поясняет ЦБ. Регулятор считает, что использование ИИ для оценки соответствия заявленным характеристикам финансового продукта, формирование претензии могут повысить доступность механизмов защиты прав потребителей, сократить сроки рассмотрения обращений и будут способствовать повышению доверия граждан к финансовому рынку. "Планируется масштабировать на кредитные организации в рекомендательном режиме пилотный проект, реализуемый Банком России совместно с участниками рынка, по апробации ИИ для упрощения восприятия информации, в том числе о рисках, связанных с приобретением финансовой услуги потребителем", - также отмечается в документе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, банки, банк россии