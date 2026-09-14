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ЦБ уточнил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов - 14.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ уточнил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов
ЦБ уточнил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов - 14.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ уточнил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов
Банк России уточнил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов, говорится в сообщении регулятора. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:36+0300
2026-09-14T18:36+0300
финансы
банки
россия
банк россии
нпф
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России уточнил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов, говорится в сообщении регулятора. "Новая редакция позволяет оценить устойчивость негосударственных пенсионных фондов (НПФ) при реализации рискового сценария – росте инфляции в развитых странах и волатильности на зарубежных рынках ценных бумаг. Это может повлиять и на российский фондовый рынок", - сообщил ЦБ. Сценарии предполагают период жесткой денежно-кредитной политики в России, после которого темп роста цен замедлится, а доходность государственных облигаций восстановится. В обновленных сценариях регулятор также разъясняет, как рассчитывать будущую стоимость облигаций, выплаты по которым зависят от уровня ключевой ставки. Уточнения подготовлены совместно с саморегулируемой организацией, объединяющей НПФ, для улучшения модельных оценок. "Фонды будут применять обновленные сценарии стресс-тестирования с 30 сентября 2026 года. Банк России публикует их заранее. Это повышает качество оценки рисков участниками рынка и делает деятельность регулятора более предсказуемой", - отмечают в ЦБ.
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финансы, банки, россия, банк россии, нпф
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России, НПФ
18:36 14.09.2026
 
ЦБ уточнил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов

ЦБ уточнил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Банк России уточнил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов, говорится в сообщении регулятора.
"Новая редакция позволяет оценить устойчивость негосударственных пенсионных фондов (НПФ) при реализации рискового сценария – росте инфляции в развитых странах и волатильности на зарубежных рынках ценных бумаг. Это может повлиять и на российский фондовый рынок", - сообщил ЦБ.
Сценарии предполагают период жесткой денежно-кредитной политики в России, после которого темп роста цен замедлится, а доходность государственных облигаций восстановится.
В обновленных сценариях регулятор также разъясняет, как рассчитывать будущую стоимость облигаций, выплаты по которым зависят от уровня ключевой ставки. Уточнения подготовлены совместно с саморегулируемой организацией, объединяющей НПФ, для улучшения модельных оценок.
"Фонды будут применять обновленные сценарии стресс-тестирования с 30 сентября 2026 года. Банк России публикует их заранее. Это повышает качество оценки рисков участниками рынка и делает деятельность регулятора более предсказуемой", - отмечают в ЦБ.
 
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