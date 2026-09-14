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Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в августе упали на 15% - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в августе упали на 15%
Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в августе упали на 15% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в августе упали на 15%
Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями в России в августе сократились на 15,3% к июлю, до 18,8 миллиарда долларов, следует из "Обзора рисков | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:45+0300
2026-09-14T19:57+0300
финансы
рынок
россия
сша
банк россии
валюта
экономика
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями в России в августе сократились на 15,3% к июлю, до 18,8 миллиарда долларов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", опубликованного ЦБ РФ."Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями сократились до 18,8 миллиарда долларов США (-15,3% месяц к месяцу). Снижение продаж, помимо прочего, было связано с выплатой долгов рядом экспортеров", - говорится в обзоре.Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в августе, напротив, вырос на 7,4% по сравнению с июлем, до 1,1 триллиона рублей, оставшись немного ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев, отмечается там же.При этом, согласно приложению, представленному Центробанком к обзору, чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в августе составили 2,4 миллиарда долларов, продемонстрировав небольшой рост к июлю (2,2 миллиарда долларов).
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финансы, рынок, россия, сша, банк россии, валюта
Финансы, Рынок, РОССИЯ, США, Банк России, валюта, Экономика
19:45 14.09.2026 (обновлено: 19:57 14.09.2026)
 
Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в августе упали на 15%

ЦБ: чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в августе упали на 15%

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями в России в августе сократились на 15,3% к июлю, до 18,8 миллиарда долларов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", опубликованного ЦБ РФ.
"Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями сократились до 18,8 миллиарда долларов США (-15,3% месяц к месяцу). Снижение продаж, помимо прочего, было связано с выплатой долгов рядом экспортеров", - говорится в обзоре.
Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в августе, напротив, вырос на 7,4% по сравнению с июлем, до 1,1 триллиона рублей, оставшись немного ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев, отмечается там же.
При этом, согласно приложению, представленному Центробанком к обзору, чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в августе составили 2,4 миллиарда долларов, продемонстрировав небольшой рост к июлю (2,2 миллиарда долларов).
 
ЭкономикаФинансыРынокРОССИЯСШАБанк Россиивалюта
 
 
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