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Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в августе упали на 15%

Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в августе упали на 15% - 14.09.2026, ПРАЙМ

Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в августе упали на 15%

Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями в России в августе сократились на 15,3% к июлю, до 18,8 миллиарда долларов, следует из "Обзора рисков | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:45+0300

2026-09-14T19:45+0300

2026-09-14T19:57+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями в России в августе сократились на 15,3% к июлю, до 18,8 миллиарда долларов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", опубликованного ЦБ РФ."Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями сократились до 18,8 миллиарда долларов США (-15,3% месяц к месяцу). Снижение продаж, помимо прочего, было связано с выплатой долгов рядом экспортеров", - говорится в обзоре.Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в августе, напротив, вырос на 7,4% по сравнению с июлем, до 1,1 триллиона рублей, оставшись немного ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев, отмечается там же.При этом, согласно приложению, представленному Центробанком к обзору, чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в августе составили 2,4 миллиарда долларов, продемонстрировав небольшой рост к июлю (2,2 миллиарда долларов).

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финансы, рынок, россия, сша, банк россии, валюта