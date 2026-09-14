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Чистые покупки валюты физлицами в августе на рынке России упали на 23,87%

Чистые покупки валюты физлицами в августе на рынке России упали на 23,87% - 14.09.2026, ПРАЙМ

Чистые покупки валюты физлицами в августе на рынке России упали на 23,87%

Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в августе упали на 23,87% к июлю - до 74 миллиардов рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков,... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:45+0300

2026-09-14T19:45+0300

2026-09-14T19:45+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в августе упали на 23,87% к июлю - до 74 миллиардов рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами продолжили снижаться. Их объем составил 74 миллиарда рублей (в июле – 97,2 миллиарда), что немного ниже среднего уровня за предыдущие 12 месяцев (87,9 миллиарда рублей)", - говорится в обзоре. В аналогичный период 2025 года этот показатель составил 89,2 миллиарда рублей, а в 2024 году – 132 миллиарда рублей. В целом с начала года физические лица купили валюты на 597 миллиардов рублей, за сопоставимый период 2024 и 2025 годов – на 1,106 триллиона рублей и 673 миллиарда рублей, соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, рынок, банки, банк россии, россия, валюта