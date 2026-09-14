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Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18%
Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18%
Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18% к июлю (24,4 миллиарда) - до 28,8 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков",... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:45+0300
2026-09-14T19:45+0300
2026-09-14T19:45+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18% к июлю (24,4 миллиарда) - до 28,8 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", опубликованного ЦБ РФ. "Крупнейшими нетто- покупателями на вторичных биржевых торгах традиционно стали розничные инвесторы, купившие акций на 28,8 миллиарда рублей", - говорится в обзоре. В июле показатель составил 24,4 миллиарда рублей. Небольшие нетто-покупки совершили также нефинансовые компании и прочие банки – на 6,6 и 4,5 миллиарда рублей соответственно, отмечается там же. В то же время основными нетто-продавцами остались НФО (некредитные финансовые организации) в рамках доверительного управления, они продали акций на 33,8 миллиарда рублей, а СЗКО (системно значимые кредитные организации) также осуществили продажи акций (на 8,4 миллиарда рублей), рассказал регулятор.
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рынок, акции, финансы, нфо, банк россии, россия
Экономика, Рынок, Акции, Финансы, НФО, Банк России, РОССИЯ
Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18%
ЦБ: физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18%, до 28,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18% к июлю (24,4 миллиарда) - до 28,8 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", опубликованного ЦБ РФ.
"Крупнейшими нетто- покупателями на вторичных биржевых торгах традиционно стали розничные инвесторы, купившие акций на 28,8 миллиарда рублей", - говорится в обзоре.
В июле показатель составил 24,4 миллиарда рублей.
Небольшие нетто-покупки совершили также нефинансовые компании и прочие банки – на 6,6 и 4,5 миллиарда рублей соответственно, отмечается там же.
В то же время основными нетто-продавцами остались НФО (некредитные финансовые организации) в рамках доверительного управления, они продали акций на 33,8 миллиарда рублей, а СЗКО (системно значимые кредитные организации) также осуществили продажи акций (на 8,4 миллиарда рублей), рассказал регулятор.