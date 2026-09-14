Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260914/tsb-873287431.html
Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18%
Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18%
Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18% к июлю (24,4 миллиарда) - до 28,8 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков",... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:45+0300
2026-09-14T19:45+0300
экономика
рынок
акции
финансы
нфо
банк россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873287431.jpg?1789404304
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18% к июлю (24,4 миллиарда) - до 28,8 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", опубликованного ЦБ РФ. "Крупнейшими нетто- покупателями на вторичных биржевых торгах традиционно стали розничные инвесторы, купившие акций на 28,8 миллиарда рублей", - говорится в обзоре. В июле показатель составил 24,4 миллиарда рублей. Небольшие нетто-покупки совершили также нефинансовые компании и прочие банки – на 6,6 и 4,5 миллиарда рублей соответственно, отмечается там же. В то же время основными нетто-продавцами остались НФО (некредитные финансовые организации) в рамках доверительного управления, они продали акций на 33,8 миллиарда рублей, а СЗКО (системно значимые кредитные организации) также осуществили продажи акций (на 8,4 миллиарда рублей), рассказал регулятор.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, финансы, нфо, банк россии, россия
Экономика, Рынок, Акции, Финансы, НФО, Банк России, РОССИЯ
19:45 14.09.2026
 
Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18%

ЦБ: физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18%, до 28,8 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Физлица увеличили в августе чистые покупки акций на 18% к июлю (24,4 миллиарда) - до 28,8 миллиарда рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", опубликованного ЦБ РФ.
"Крупнейшими нетто- покупателями на вторичных биржевых торгах традиционно стали розничные инвесторы, купившие акций на 28,8 миллиарда рублей", - говорится в обзоре.
В июле показатель составил 24,4 миллиарда рублей.
Небольшие нетто-покупки совершили также нефинансовые компании и прочие банки – на 6,6 и 4,5 миллиарда рублей соответственно, отмечается там же.
В то же время основными нетто-продавцами остались НФО (некредитные финансовые организации) в рамках доверительного управления, они продали акций на 33,8 миллиарда рублей, а СЗКО (системно значимые кредитные организации) также осуществили продажи акций (на 8,4 миллиарда рублей), рассказал регулятор.
 
ЭкономикаРынокАкцииФинансыНФОБанк РоссииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала