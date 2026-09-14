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Объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75%
Объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75%
Объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75% к июлю, до 16,6 триллиона рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:45+0300
2026-09-14T19:45+0300
2026-09-14T19:45+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75% к июлю, до 16,6 триллиона рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Совокупный объем торгов валютного рынка спот вырос с 16,0 триллиона рублей в июле до 16,6 триллиона в августе, что выше среднего объема за предыдущие 12 месяцев (13,4 триллиона рублей)", - говорится в обзоре. Среднедневной объем торгов вырос с 696 миллиарда рублей в июле до 791 миллиарда рублей, также говорится в обзоре.
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Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Банк России, Акции, Торги
Объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75%
ЦБ: объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75% к июлю
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75% к июлю, до 16,6 триллиона рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Совокупный объем торгов валютного рынка спот вырос с 16,0 триллиона рублей в июле до 16,6 триллиона в августе, что выше среднего объема за предыдущие 12 месяцев (13,4 триллиона рублей)", - говорится в обзоре.
Среднедневной объем торгов вырос с 696 миллиарда рублей в июле до 791 миллиарда рублей, также говорится в обзоре.