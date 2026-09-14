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Объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75%

Объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75% - 14.09.2026, ПРАЙМ

Объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75%

Объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75% к июлю, до 16,6 триллиона рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:45+0300

2026-09-14T19:45+0300

2026-09-14T19:45+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Объем торгов валютой на российском рынке вырос в августе на 3,75% к июлю, до 16,6 триллиона рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Совокупный объем торгов валютного рынка спот вырос с 16,0 триллиона рублей в июле до 16,6 триллиона в августе, что выше среднего объема за предыдущие 12 месяцев (13,4 триллиона рублей)", - говорится в обзоре. Среднедневной объем торгов вырос с 696 миллиарда рублей в июле до 791 миллиарда рублей, также говорится в обзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, россия, банк россии, акции, торги