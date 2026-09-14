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Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник - 14.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,66 копейки - до 12,5353 рубля, доллара - вырос на 7,94 копейки, до 84,3363 рубля,... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:51+0300
2026-09-14T17:51+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,66 копейки - до 12,5353 рубля, доллара - вырос на 7,94 копейки, до 84,3363 рубля, евро - снизился на 11,02 копейки, до 97,7626 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня на вторник - 12,54 руб, доллара - 84,34 руб, евро - 97,76 руб
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,66 копейки - до 12,5353 рубля, доллара - вырос на 7,94 копейки, до 84,3363 рубля, евро - снизился на 11,02 копейки, до 97,7626 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России
с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США
к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.