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Цены на газ в Европе замедлили рост
Цены на газ в Европе замедлили рост - 14.09.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе замедлили рост
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером замедлили рост, поднимаются на 2% - до 972 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T22:35+0300
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газ
европа
нидерланды
ближний восток
ice
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером замедлили рост, поднимаются на 2% - до 972 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 978,9 доллара (+2,6%). Ценовой максимум на данный момент составляет 1008 долларов (+5,6%), ценовой минимум - 963,7 доллара (+1%). По состоянию на 22.02 мск показатель составлял 972,2 доллара (+1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 954,1 доллара за тысячу кубометров.
Отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров цены на газ в Европе в понедельник превысили впервые с 22 декабря 2022 года.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Цены на газ в Европе замедлили рост
ICE: биржевые цены на газ в Европе замедлили рост до 972 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером замедлили рост, поднимаются на 2% - до 972 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 978,9 доллара (+2,6%). Ценовой максимум на данный момент составляет 1008 долларов (+5,6%), ценовой минимум - 963,7 доллара (+1%). По состоянию на 22.02 мск показатель составлял 972,2 доллара (+1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 954,1 доллара за тысячу кубометров.
Отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров цены на газ в Европе в понедельник превысили впервые с 22 декабря 2022 года.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.