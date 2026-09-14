https://1prime.ru/20260914/tsivilev-873290685.html

Цивилев и Дюков обсудили развитие российского ТЭК

Цивилев и Дюков обсудили развитие российского ТЭК - 14.09.2026, ПРАЙМ

Цивилев и Дюков обсудили развитие российского ТЭК

Министр энергетики России Сергей Цивилев и председатель правления "Газпром нефть" Александр Дюков обсудили развитие российского топливно-энергетического... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T20:52+0300

2026-09-14T20:52+0300

2026-09-14T20:58+0300

россия

газ

александр дюков

сергей цивилев

газпром

газпром нефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873290685.jpg?1789408722

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев и председатель правления "Газпром нефть" Александр Дюков обсудили развитие российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в частности в сфере технологий, сообщило Минэнерго РФ. "Сергей Цивилев и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков в ходе рабочей встречи обсудили актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса, в том числе технологическую трансформацию отрасли и внедрение отечественных решений", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе встречи отдельное внимание было уделено подготовке к заседанию Общественного совета при Минэнерго РФ, которое состоится 30 сентября. На заседании планируется обсудить вопросы цифровой трансформации и технологического развития ТЭК. В феврале на заседании Общественного совета Дюков был избран его председателем, напомнили в министерстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, александр дюков, сергей цивилев, газпром, газпром нефть