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Цивилев и Дюков обсудили развитие российского ТЭК - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Цивилев и Дюков обсудили развитие российского ТЭК
Цивилев и Дюков обсудили развитие российского ТЭК - 14.09.2026, ПРАЙМ
Цивилев и Дюков обсудили развитие российского ТЭК
Министр энергетики России Сергей Цивилев и председатель правления "Газпром нефть" Александр Дюков обсудили развитие российского топливно-энергетического... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:52+0300
2026-09-14T20:58+0300
россия
газ
александр дюков
сергей цивилев
газпром
газпром нефть
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев и председатель правления "Газпром нефть" Александр Дюков обсудили развитие российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в частности в сфере технологий, сообщило Минэнерго РФ. "Сергей Цивилев и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков в ходе рабочей встречи обсудили актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса, в том числе технологическую трансформацию отрасли и внедрение отечественных решений", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе встречи отдельное внимание было уделено подготовке к заседанию Общественного совета при Минэнерго РФ, которое состоится 30 сентября. На заседании планируется обсудить вопросы цифровой трансформации и технологического развития ТЭК. В феврале на заседании Общественного совета Дюков был избран его председателем, напомнили в министерстве.
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россия, газ, александр дюков, сергей цивилев, газпром, газпром нефть
РОССИЯ, Газ, Александр Дюков, Сергей Цивилев, Газпром, Газпром нефть
20:52 14.09.2026 (обновлено: 20:58 14.09.2026)
 
Цивилев и Дюков обсудили развитие российского ТЭК

Министр энергетики Цивилев и глава "Газпром нефти" Дюков обсудили развитие ТЭК

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев и председатель правления "Газпром нефть" Александр Дюков обсудили развитие российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в частности в сфере технологий, сообщило Минэнерго РФ.
"Сергей Цивилев и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков в ходе рабочей встречи обсудили актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса, в том числе технологическую трансформацию отрасли и внедрение отечественных решений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе встречи отдельное внимание было уделено подготовке к заседанию Общественного совета при Минэнерго РФ, которое состоится 30 сентября. На заседании планируется обсудить вопросы цифровой трансформации и технологического развития ТЭК.
В феврале на заседании Общественного совета Дюков был избран его председателем, напомнили в министерстве.
 
РОССИЯГазАлександр ДюковСергей ЦивилевГазпромГазпром нефть
 
 
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