https://1prime.ru/20260914/ukraina-873292267.html

В США предложили выделить Украине 15 миллиардов долларов

В США предложили выделить Украине 15 миллиардов долларов - 14.09.2026, ПРАЙМ

В США предложили выделить Украине 15 миллиардов долларов

Группа демократов предложила включить статью о выделении 15 миллиардов долларов на пакет военной помощи Украине в одобренный сенатом законопроект о новых... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T21:56+0300

2026-09-14T21:56+0300

2026-09-14T21:56+0300

мировая экономика

сша

иран

украина

линдси грэм

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/31/757623186_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_bc47c8768ca643bcb795978dd9695693.jpg

ВАШИНГТОН, 14 сен – ПРАЙМ. Группа демократов предложила включить статью о выделении 15 миллиардов долларов на пакет военной помощи Украине в одобренный сенатом законопроект о новых санкциях против России и Ирана, следует из карточки документа комитета по регламенту палаты представителей США. Инициатива о предоставлении Киеву средств по программе иностранного военного финансирования вошла в пакет из пяти поправок, подготовленных представителями Демократической партии перед началом рассмотрения законопроекта о санкциях в нижней палате. Авторами инициативы выступили конгрессмены-демократы Грегори Микс, Билл Китинг и Майк Куигли. В пакет предложенных демократами пяти поправок к сенатской версии законопроекта также вошли инициативы по ограничению полномочий в вопросе пошлин главы Белого дома. В частности, предлагается полностью отменить право президента вводить пошлины до 100% на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы. Отдельная поправка призвана обезопасить Евросоюз от вторичных торговых пошлин, прямо запрещая считать объединение единой страной при введении торговых ограничений. Кроме того, законодатели намерены лишить администрацию США права делать выборочные исключения, зафиксировав в тексте жесткий закрытый перечень государств, попадающих под санкции за торговлю энергоносителями с РФ. Наконец, демократы предлагают ограничить право Белого дома на приостановку действия этого закона. В случае принятия поправки президент сможет временно замораживать антироссийские санкции и пошлины лишь при условии, что это жизненно необходимо для национальной безопасности США. Ранее сообщалось, что на этой неделе палата представителей США приступит к рассмотрению законопроекта о санкциях против России и Ирана, который ранее был принят верхней палатой. В августе сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из России в США. После этого документ передали в палату представителей.

сша

иран

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран, украина, линдси грэм, ес