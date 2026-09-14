https://1prime.ru/20260914/uniper-873261917.html
Uniper продает свою долю в 20% в газопроводе OPAL
Uniper продает свою долю в 20% в газопроводе OPAL - 14.09.2026, ПРАЙМ
Uniper продает свою долю в 20% в газопроводе OPAL
Uniper продает свою долю в 20% в газопроводе OPAL (сухопутном продолжении "Северного потока" по территории Германии) французской инвесткомпании, сообщается в... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T09:54+0300
2026-09-14T09:54+0300
2026-09-14T09:54+0300
газ
германия
uniper
opal
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Uniper продает свою долю в 20% в газопроводе OPAL (сухопутном продолжении "Северного потока" по территории Германии) французской инвесткомпании, сообщается в релизе немецкой компании.
"Uniper продает свою долю в 20% в OPAL путем отчуждения 100%-ной доли в компании Lubmin-Brandov Assets GmbH & Co. KG", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Lubmin-Brandov Gastransport GmbH владеет долей в OPAL в 20%, а остальные 80% принадлежат Gascade Gastransport GmbH, указывается в релизе.
Покупателем выступает французская инвестиционная компания в области водородных технологий Hy24, которая приобретает долю через свой фонд Clean Hydrogen Infrastructure Fund, также сообщает Uniper.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов.
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газ, германия, uniper, opal
Газ, ГЕРМАНИЯ, Uniper, Opal
Uniper продает свою долю в 20% в газопроводе OPAL
Uniper продает свою долю в 20% в газопроводе OPAL французской инвесткомпании
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Uniper продает свою долю в 20% в газопроводе OPAL (сухопутном продолжении "Северного потока" по территории Германии) французской инвесткомпании, сообщается в релизе немецкой компании.
"Uniper продает свою долю в 20% в OPAL путем отчуждения 100%-ной доли в компании Lubmin-Brandov Assets GmbH & Co. KG", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Lubmin-Brandov Gastransport GmbH владеет долей в OPAL в 20%, а остальные 80% принадлежат Gascade Gastransport GmbH, указывается в релизе.
Покупателем выступает французская инвестиционная компания в области водородных технологий Hy24, которая приобретает долю через свой фонд Clean Hydrogen Infrastructure Fund, также сообщает Uniper.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов.