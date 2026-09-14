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Узбекистан ищет консультантов для развития госцирка

Узбекистан ищет консультантов для развития госцирка - 14.09.2026, ПРАЙМ

Узбекистан ищет консультантов для развития госцирка

Консалтинговые компании из России, Китая и Франции планируется привлечь к разработке комплексного технико-экономического бизнес-плана развития Узбекского... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T08:21+0300

2026-09-14T08:21+0300

2026-09-14T08:38+0300

бизнес

россия

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китай

франция

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 14 сен - ПРАЙМ. Консалтинговые компании из России, Китая и Франции планируется привлечь к разработке комплексного технико-экономического бизнес-плана развития Узбекского государственного цирка, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана. По данным пресс-службы, председатель ТПП Даврон Вахабов совместно с членами общественного совета посетил Узбекский государственный цирк в Ташкенте, где изучил его текущее состояние, инфраструктуру и перспективы развития. "Особое внимание уделено вопросу привлечения зарубежных консалтинговых компаний из России, Китая и Франции для разработки комплексного технико-экономического бизнес-плана по развитию цирка", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП. Решение о привлечении иностранных консультантов было рассмотрено в рамках поручений президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по развитию циркового искусства и превращению цирка в современный культурный и туристический объект. В частности, предлагается создать постоянную выставочную и культурно-развлекательную площадку на 2,5 тысячи мест, благоустроить прилегающую территорию и сформировать привлекательную для туристов среду, что, как ожидается, позволит увеличить туристический поток. "Все изменения и ремонтные работы на объекте будут проводиться с учетом требований законодательства об охране культурного наследия и после согласования с агентством культурного наследия", - добавили в пресс-службе палаты. Здание государственного цирка в Ташкенте было построено по индивидуальному проекту в 1976 году и сегодня является одним из наиболее узнаваемых архитектурных объектов советского модернизма в столице Узбекистана.

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бизнес, россия, узбекистан, китай, франция, шавкат мирзиеев