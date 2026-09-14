https://1prime.ru/20260914/uzbekistan-873259065.html
Узбекистан ищет консультантов для развития госцирка
Узбекистан ищет консультантов для развития госцирка - 14.09.2026, ПРАЙМ
Узбекистан ищет консультантов для развития госцирка
Консалтинговые компании из России, Китая и Франции планируется привлечь к разработке комплексного технико-экономического бизнес-плана развития Узбекского... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:21+0300
2026-09-14T08:21+0300
2026-09-14T08:38+0300
бизнес
россия
узбекистан
китай
франция
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873259065.jpg?1789364324
ТАШКЕНТ, 14 сен - ПРАЙМ. Консалтинговые компании из России, Китая и Франции планируется привлечь к разработке комплексного технико-экономического бизнес-плана развития Узбекского государственного цирка, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана. По данным пресс-службы, председатель ТПП Даврон Вахабов совместно с членами общественного совета посетил Узбекский государственный цирк в Ташкенте, где изучил его текущее состояние, инфраструктуру и перспективы развития. "Особое внимание уделено вопросу привлечения зарубежных консалтинговых компаний из России, Китая и Франции для разработки комплексного технико-экономического бизнес-плана по развитию цирка", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП. Решение о привлечении иностранных консультантов было рассмотрено в рамках поручений президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по развитию циркового искусства и превращению цирка в современный культурный и туристический объект. В частности, предлагается создать постоянную выставочную и культурно-развлекательную площадку на 2,5 тысячи мест, благоустроить прилегающую территорию и сформировать привлекательную для туристов среду, что, как ожидается, позволит увеличить туристический поток. "Все изменения и ремонтные работы на объекте будут проводиться с учетом требований законодательства об охране культурного наследия и после согласования с агентством культурного наследия", - добавили в пресс-службе палаты. Здание государственного цирка в Ташкенте было построено по индивидуальному проекту в 1976 году и сегодня является одним из наиболее узнаваемых архитектурных объектов советского модернизма в столице Узбекистана.
узбекистан
китай
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, узбекистан, китай, франция, шавкат мирзиеев
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, Шавкат Мирзиеев
Узбекистан ищет консультантов для развития госцирка
ТПП Узбекистана: к разработке бизнес-плана развития цирка привлекут иностранные компании
ТАШКЕНТ, 14 сен - ПРАЙМ. Консалтинговые компании из России, Китая и Франции планируется привлечь к разработке комплексного технико-экономического бизнес-плана развития Узбекского государственного цирка, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана.
По данным пресс-службы, председатель ТПП Даврон Вахабов совместно с членами общественного совета посетил Узбекский государственный цирк в Ташкенте
, где изучил его текущее состояние, инфраструктуру и перспективы развития.
"Особое внимание уделено вопросу привлечения зарубежных консалтинговых компаний из России, Китая
и Франции
для разработки комплексного технико-экономического бизнес-плана по развитию цирка", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП.
Решение о привлечении иностранных консультантов было рассмотрено в рамках поручений президента Узбекистана Шавката Мирзиеева
по развитию циркового искусства и превращению цирка в современный культурный и туристический объект.
В частности, предлагается создать постоянную выставочную и культурно-развлекательную площадку на 2,5 тысячи мест, благоустроить прилегающую территорию и сформировать привлекательную для туристов среду, что, как ожидается, позволит увеличить туристический поток.
"Все изменения и ремонтные работы на объекте будут проводиться с учетом требований законодательства об охране культурного наследия и после согласования с агентством культурного наследия", - добавили в пресс-службе палаты.
Здание государственного цирка в Ташкенте было построено по индивидуальному проекту в 1976 году и сегодня является одним из наиболее узнаваемых архитектурных объектов советского модернизма в столице Узбекистана.