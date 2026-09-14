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В Узбекистане задержали подозреваемых в краже 1,4 миллиона долларов

В Узбекистане задержали подозреваемых в краже 1,4 миллиона долларов - 14.09.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане задержали подозреваемых в краже 1,4 миллиона долларов

Полиция задержала шесть человек в Ташкентской области Узбекистана по подозрению в мошенничестве с оформлением кредитов, жертвами которого стали более 400... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T08:59+0300

2026-09-14T08:59+0300

2026-09-14T09:22+0300

мошенничество

финансы

банки

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 сен — ПРАЙМ. Полиция задержала шесть человек в Ташкентской области Узбекистана по подозрению в мошенничестве с оформлением кредитов, жертвами которого стали более 400 граждан, общая сумма присвоенных средств составила около 17 миллиардов сумов (около 1,4 миллиона долларов), сообщает пресс-служба в ГУВД региона. По данным ведомства, сотрудники управления по борьбе с преступлениями в сфере ИТ выявили преступную группу, участники которой размещали в интернете объявления с предложениями помочь гражданам получить беспроцентный кредит. "В ходе доследственной проверки и оперативных мероприятий шесть участников предполагаемой преступной группы были задержаны в качестве подозреваемых и заключены под стражу", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУВД. По данным полиции, злоумышленники предлагали своим жертвам оформить кредит на свое имя, половина суммы которого якобы они должны были получить на свое имя наличными, остальное перевести мошенникам. При этом участники группы заверяли граждан, что самостоятельно будут вносить ежемесячные платежи по кредитам. "Поверив обещаниям, граждане со своих мобильных телефонов проходили процедуру оформления займов. В результате кредиты были оформлены на имена более 400 человек. Общая сумма присвоенных денег составила около 17 миллиардов сумов", - уточняется в сообщении. Спустя некоторое время банки начали направлять заемщикам требования о погашении задолженности по оформленным кредитам. "По факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Узбекистана ("мошенничество"). Следствие продолжается", - добавили в ГУВД.

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финансы, банки, узбекистан