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Узбекистан намерен к 2030 году увеличить добычу урана в 1,9 раза - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан намерен к 2030 году увеличить добычу урана в 1,9 раза
Узбекистан намерен к 2030 году увеличить добычу урана в 1,9 раза - 14.09.2026, ПРАЙМ
Узбекистан намерен к 2030 году увеличить добычу урана в 1,9 раза
Узбекистан намерен к 2030 году увеличить добычу урана в 1,9 раза, до 15 тысяч тонн, по сравнению с 8 тысячами тонн, ожидаемыми в 2026 году, следует из данных... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T10:10+0300
2026-09-14T10:10+0300
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиеев
магатэ
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ТАШКЕНТ, 14 сен – ПРАЙМ. Узбекистан намерен к 2030 году увеличить добычу урана в 1,9 раза, до 15 тысяч тонн, по сравнению с 8 тысячами тонн, ожидаемыми в 2026 году, следует из данных узбекистанского министерства горнодобывающей промышленности и геологии. В понедельник в Ташкенте открылась трехдневная международная научная конференция и выставка GEOMIN-2026, которая посвящена вопросам сотрудничества в сфере геологического изучения недр. На стенде министерства на выставке размещены видеоматериалы по прогнозным данным добычи ряда полезных ископаемых. В частности, указано, что в 2030 году в Узбекистане планируется добыть 15 тысяч тонн урана против 8 тысяч тонн, ожидаемых в 2026 году. Таким образом, темп роста за следующие четыре года составит почти 1,9 раза. По данным ведомства, в 2022 году добыча урана в Узбекистане составила 3,6 тысячи тонн. Ранее пресс-служба президента страны Шавката Мирзиеева сообщала, что Узбекистан в 2025 году добыл 7 тысяч тонн урана, а выявленные запасы урановых месторождений достигли 139 тысяч тонн. В этом году планируется начать освоение четырех урановых месторождений, в связи с ожидаемым ростом объемов добычи также планируется увеличить мощности по переработке. По данным МАГАТЭ, Узбекистан находится на седьмом месте в мире по запасам урана и на пятом по его добыче. Страна в настоящее время не является потребителем урановой продукции и весь произведенный уран экспортируется. По данным агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом), в настоящий момент в республике эксплуатируется 23 месторождения урана и на 10 новых перспективных месторождениях проводятся геологоразведочные работы.
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узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, магатэ
УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, МАГАТЭ
10:10 14.09.2026
 
Узбекистан намерен к 2030 году увеличить добычу урана в 1,9 раза

Узбекистан к 2030 году намерен увеличить добычу урана в 1,9 раза, до 15 тысяч тонн

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ТАШКЕНТ, 14 сен – ПРАЙМ. Узбекистан намерен к 2030 году увеличить добычу урана в 1,9 раза, до 15 тысяч тонн, по сравнению с 8 тысячами тонн, ожидаемыми в 2026 году, следует из данных узбекистанского министерства горнодобывающей промышленности и геологии.
В понедельник в Ташкенте открылась трехдневная международная научная конференция и выставка GEOMIN-2026, которая посвящена вопросам сотрудничества в сфере геологического изучения недр.
На стенде министерства на выставке размещены видеоматериалы по прогнозным данным добычи ряда полезных ископаемых. В частности, указано, что в 2030 году в Узбекистане планируется добыть 15 тысяч тонн урана против 8 тысяч тонн, ожидаемых в 2026 году. Таким образом, темп роста за следующие четыре года составит почти 1,9 раза.
По данным ведомства, в 2022 году добыча урана в Узбекистане составила 3,6 тысячи тонн.
Ранее пресс-служба президента страны Шавката Мирзиеева сообщала, что Узбекистан в 2025 году добыл 7 тысяч тонн урана, а выявленные запасы урановых месторождений достигли 139 тысяч тонн. В этом году планируется начать освоение четырех урановых месторождений, в связи с ожидаемым ростом объемов добычи также планируется увеличить мощности по переработке.
По данным МАГАТЭ, Узбекистан находится на седьмом месте в мире по запасам урана и на пятом по его добыче. Страна в настоящее время не является потребителем урановой продукции и весь произведенный уран экспортируется. По данным агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом), в настоящий момент в республике эксплуатируется 23 месторождения урана и на 10 новых перспективных месторождениях проводятся геологоразведочные работы.
 
УЗБЕКИСТАНТашкентШавкат МирзиеевМАГАТЭ
 
 
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