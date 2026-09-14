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Узбекистан обязал иностранные маркетплейсы платить НДС с товаров

Узбекистан обязал иностранные маркетплейсы платить НДС с товаров - 14.09.2026, ПРАЙМ

Узбекистан обязал иностранные маркетплейсы платить НДС с товаров

Президент Узбекистана подписал поправки в законодательство, обязующие иностранные маркетплейсы с декабря встать на учет в налоговые органы республики и платить... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T10:16+0300

2026-09-14T10:16+0300

2026-09-14T10:16+0300

бизнес

финансы

узбекистан

китай

казахстан

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ТАШКЕНТ, 14 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана подписал поправки в законодательство, обязующие иностранные маркетплейсы с декабря встать на учет в налоговые органы республики и платить НДС с товаров, проданных в Узбекистане, следует из документа, обнародованного на сайте базы национального законодательства. Поправки были приняты законодательной (нижней) палатой парламента в феврале, одобрены сенатом в мае и вступят в силу спустя три месяца после официального обнародования – с 12 декабря. "Настоящий закон вносит поправки в налоговый кодекс республики Узбекистан, направленные на определение налогообложения иностранных юридических лиц, предоставляющих электронные услуги или продающих товары через электронные торговые платформы, их регистрацию и снятие с регистрации, расчет налогов, подачу ими налоговой отчетности и уплату налогов", - говорится в преамбуле документа. В соответствии с поправками, иностранные маркетплейсы должны будут встать на учет в электронном офисе налогового комитета Узбекистана и платить налог на добавленную стоимость с товаров, проданных в республике. Заявление о постановке на учет должно быть подано в течение 30 дней после первой сделки на территории страны. Также маркетплейс сможет обратиться за снятием с учета в течение 30 дней после прекращения работы на территории страны. Иностранные электронные торговые площадки, стоящие на учете, будут ежеквартально представлять в налоговые органы отчетность. При продаже товаров физлицам на территории Узбекистана через маркетплейсы налоговая база определяется как стоимость, рассчитанная исходя из их подлинной стоимости при реализации с учетом суммы налога, указывается в документе. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что объем продаж узбекских товаров на российских маркетплейсах за последние несколько лет увеличился в три с половиной раза и превысил 1,5 миллиарда долларов. А с 1 июля в стране заработали бондовые склады для развития маркетплейсов по опыту России, Китая и Казахстана.

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бизнес, финансы, узбекистан, китай, казахстан, шавкат мирзиеев