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Главу сети "Русский аппетит" осудили в Воронеже за покушение на дачу взятки - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Главу сети "Русский аппетит" осудили в Воронеже за покушение на дачу взятки
Главу сети "Русский аппетит" осудили в Воронеже за покушение на дачу взятки - 14.09.2026, ПРАЙМ
Главу сети "Русский аппетит" осудили в Воронеже за покушение на дачу взятки
Владелец сети фастфуда "Русский аппетит" Андрей Прытыкин приговорен в Воронеже к семи годам лишения свободы за покушение на дачу взятки для победы на выборах... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:01+0300
2026-09-14T20:06+0300
бизнес
общество
воронеж
единая россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Владелец сети фастфуда "Русский аппетит" Андрей Прытыкин приговорен в Воронеже к семи годам лишения свободы за покушение на дачу взятки для победы на выборах депутатов облдумы, сообщил Коминтерновский райсуд Воронежа. "В Коминтерновском районном суде Воронежа рассмотрено уголовное дело в отношении Прытыкина Андрея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта "б" части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки – ред.)… Назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима ", - говорится в сообщении. По данным суда, в середине сентября 2020 года, в рамках ранее достигнутой договоренности с руководством одной из районных администраций Воронежа Прытыкин передал посреднику 250 тысяч рублей наличными для последующей их передачи оговоренным лицам. Деньги были переданы "в целях обеспечения Прытыкину в ходе предвыборной кампании не менее 50% голосов избирателей на выборах депутатов Воронежской областной думы седьмого созыва, назначенных с 11 по 13 сентября 2020 года", уточняет суд. О задержании депутата Воронежской областной думы, бизнесмена Андрея Прытыкина и его заключении под стражу стало известно в августе прошлого года. Как сообщали РИА Новости в Ленинском районном суде Воронежа, Прытыкин обвинялся в покушении на дачу взятки. По данным регионального отделения партии "Единая Россия", на момент задержания Андрей Прытыкин являлся депутатом Воронежской областной думы, работал генеральным директором группы компаний "Русский Аппетит", которая, как указано на сайте компании, позиционирует себя как "ведущий производитель и поставщик общественного питания в Центральном Черноземье".
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192
40
192
40
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бизнес, общество , воронеж, единая россия
Бизнес, Общество , Воронеж, Единая Россия
20:01 14.09.2026 (обновлено: 20:06 14.09.2026)
 
Главу сети "Русский аппетит" осудили в Воронеже за покушение на дачу взятки

Владельца сети "Русский аппетит" Прытыкина осудили в Воронеже за покушение на дачу взятки

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Владелец сети фастфуда "Русский аппетит" Андрей Прытыкин приговорен в Воронеже к семи годам лишения свободы за покушение на дачу взятки для победы на выборах депутатов облдумы, сообщил Коминтерновский райсуд Воронежа.
"В Коминтерновском районном суде Воронежа рассмотрено уголовное дело в отношении Прытыкина Андрея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта "б" части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки – ред.)… Назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима ", - говорится в сообщении.
По данным суда, в середине сентября 2020 года, в рамках ранее достигнутой договоренности с руководством одной из районных администраций Воронежа Прытыкин передал посреднику 250 тысяч рублей наличными для последующей их передачи оговоренным лицам. Деньги были переданы "в целях обеспечения Прытыкину в ходе предвыборной кампании не менее 50% голосов избирателей на выборах депутатов Воронежской областной думы седьмого созыва, назначенных с 11 по 13 сентября 2020 года", уточняет суд.
О задержании депутата Воронежской областной думы, бизнесмена Андрея Прытыкина и его заключении под стражу стало известно в августе прошлого года. Как сообщали РИА Новости в Ленинском районном суде Воронежа, Прытыкин обвинялся в покушении на дачу взятки.
По данным регионального отделения партии "Единая Россия", на момент задержания Андрей Прытыкин являлся депутатом Воронежской областной думы, работал генеральным директором группы компаний "Русский Аппетит", которая, как указано на сайте компании, позиционирует себя как "ведущий производитель и поставщик общественного питания в Центральном Черноземье".
 
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